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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 09:53

  vitaliy_berdinskikh написав:поверхня людина© возразила сама себе
https://nv.ua/ukraine/politics/konfuz-z ... 19553.html
Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам.


Він переходить в безкомпромісну опозицію до себе.
Зеленський остаточно перейшов в опозицію до самого себе, – Кіра Рудик https://www.getman.media/zelenskyj-osta ... ira-rudyk/

От надає собі по філейним частинам!

Експерти:
Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання.
Україна фактично провалила боротьбу з COVID-19.
Ефективність карантинних обмежень також залежить і від рівня довіри до влади. І реалізація карантинних заходів в Україні проявила кризу такої довіри. Очільники держави, оточення президента Зеленського, публічно демонстрували негативний приклад ігнорування карантинних вимог, що позначилося на карантинній дисципліні.
20 травня цього року на річній підсумковій прес-конференції президент Зеленський заявив, що нова влада – «майстри спорту по боротьбі з коронавірусом».
Але з того часу Україна б’є інші сумні рекорди в цій сфері. Україна опинилися у топ 10 країн у світі з найбільш критичною ситуацією з COVID-19.
це при тому, що Україна перебуває аж на 110 місці (зі 196 країн) у світі за кількістю тестів на 1 млн населення – 64,505 (всього зроблено 2 815 833 тестів). Сусідами України у рейтингу є Ірак та Малайзія.
З Фонду боротьби з коронавірусом вилучено 35 млрд.грн. коштів на піар-проєкт В.Зеленського «Велике будівництво». Це нагадує політику Радянського Союзу, коли під час голоду держава експортувала хліб на Захід.
Однак в реальності ці 35 млрд. грн. пішли на… «добудову» доріг, роботи по яким були, фактично, вже завершені ще за часів П.Порошенка, та ще й за цінами, які у 1,5 – 3 рази перевищують вартість 2 роки тому – на тих самих ділянках. https://euroin.org.ua/expert-fact-check ... owiKyf05Aw
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:43

КОРОНИАЛЫ

Коронавирус повлиял даже на тех, кто не болел

С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.

Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют «корониалами».

https://racurs.ua/2752-koronavirusnaya- ... orove.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:58

Без политвысеров обойтись невозможно.
Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:39

  freeze написав:
  adeges написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.


нет, это просто правда жизни


Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.
Как сделать - давно всем известно.
Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.
Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.


Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?

Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:41

И по теме ветки. На днях читпл, что относительный прирост избыточной смертности результате ковид максимален в группе 25-44 года. Около 35%. не 60+.

Т.е. там где раньше умирало 100 молодых людей, теперь умирает 135
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

[quote="adeges"
Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.[/quote]

Вы опять пытаетесь рассказать почему мы что то неспособны сделать, а я говорю о другом как это сделать.
Для этого достаточно просто желания власть придержащих.
Нашли проблему, ей Богу.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Сейчас, по-моему, и в Киеве ничего не соблюдают. Хотя, возможно, ошибаюсь, спорить не буду.

Я удивлен, но в вагонах киевского метро 99% в масках. И практически все правильно одетых.
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