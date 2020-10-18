Додано: Суб 24 жов, 2020 12:43

С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, какБыло замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют