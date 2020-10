Додано: Суб 24 жов, 2020 13:39

freeze написав: adeges написав: safonovstanislav написав: В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.



нет, это просто правда жизни нет, это просто правда жизни



Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.

Как сделать - давно всем известно.

Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.

Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме. Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.Как сделать - давно всем известно.Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.



Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?



Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше. Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California