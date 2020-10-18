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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2018201920202021

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:Для этого достаточно просто желания власть придержащих.

С какой этой стати власть предержащих будет делать что-то вместо Вас?
Она даже не делает то, что только ей и положено делать, для чего налогоплательщики платят налоги, в том числе, на ее содержание.

Здесь, по-моему, Tumos писал уже о том, как власть делает вид, что она исполняет судебные решения, которые приняты против ней самой, а именно в деле "Бурмич и другие против Украины".
И вот продолжение этой истории:
https://sud.ua/ru/news/publication/1814 ... po-ukraine

Наконец, когда власть делает что-то вместо гражданина, то это называется патернализм. И вот к чему патернализм приводит:
https://zn.ua/HISTORY/paternalizm-ot-ly ... iny-_.html


Вы потеряли нить разговора.
Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:43

Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:21

  ЛАД написав:Без политвысеров обойтись невозможно.
Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.

Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р?
А в какое место вам на..ал По, не расскажете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:24

  freeze написав:
fler написав:Хтось там наверху казав, що дитсадки у червоній зоні не закриють.. Авжеж!


Это решают не наверху, а местные органы власти сейчас.

Мне об этом известно, но #какаяразница кто принимает решение, если людей не предупредили, что садики могут быть закрыты, наоборот, по СМИ вещают, что не закроют, как и младшую школу.
У РАДІ ЗАЯВИЛИ, ЩО ДИТСАДКИ І ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ НЕ ЗАКРИЮТЬ НАВІТЬ ПРИ НАЙГІРШОМУ СЦЕНАРІЇ З ПАНДЕМІЄЮ
https://www.5.ua/suspilstvo/u-radi-zaia ... 26847.html
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:27

  safonovstanislav написав:
  Кучинелли написав:Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.

Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее


Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в том смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:32

  artlife написав:Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.

Четверо из моих старших родственников в свое время дожили до 87-94 лет.
При этом не ходили в походы и и не сплавлялись на лодках.
Не уверен, что интенсивные физические нагрузки и "отличная физическая форма" добавляют здоровья.
Тем более, что ковид - весьма специфическое заболевание, наверное, единственное (кроме аутоимунных), когда человека убивает собственный имунный ответ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:36

  Кучинелли написав:
  safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее

Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.

Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.
Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.

Не мешайте им, всё равно не переубедите.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:40

В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых.
После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники.
(и это эпидсезон еще не начался)
antey1969
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