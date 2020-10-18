Вы потеряли нить разговора. Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды.
Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.
ЛАД написав:Без политвысеров обойтись невозможно. Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.
Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р? А в какое место вам на..ал По, не расскажете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
fler написав:Хтось там наверху казав, що дитсадки у червоній зоні не закриють.. Авжеж!
Это решают не наверху, а местные органы власти сейчас.
Мне об этом известно, но #какаяразница кто принимает решение, если людей не предупредили, что садики могут быть закрыты, наоборот, по СМИ вещают, что не закроют, как и младшую школу. У РАДІ ЗАЯВИЛИ, ЩО ДИТСАДКИ І ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ НЕ ЗАКРИЮТЬ НАВІТЬ ПРИ НАЙГІРШОМУ СЦЕНАРІЇ З ПАНДЕМІЄЮ https://www.5.ua/suspilstvo/u-radi-zaia ... 26847.html
Кучинелли написав:Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.
Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в том смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
artlife написав:Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.
Четверо из моих старших родственников в свое время дожили до 87-94 лет. При этом не ходили в походы и и не сплавлялись на лодках. Не уверен, что интенсивные физические нагрузки и "отличная физическая форма" добавляют здоровья. Тем более, что ковид - весьма специфическое заболевание, наверное, единственное (кроме аутоимунных), когда человека убивает собственный имунный ответ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования. Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.
Не мешайте им, всё равно не переубедите.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых. После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники. (и это эпидсезон еще не начался)