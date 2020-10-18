Igneus написав:

freeze написав: Для этого достаточно просто желания власть придержащих. Для этого достаточно просто желания власть придержащих.

С какой этой стати власть предержащих будет делать что-то вместо Вас?Она даже не делает то, что только ей и положено делать, для чего налогоплательщики платят налоги, в том числе, на ее содержание.Здесь, по-моему,писал уже о том, как власть делает вид, что она исполняет судебные решения, которые приняты против ней самой, а именно в делеИ вот продолжение этой истории:Наконец, когда власть делает что-то вместо гражданина, то это называется. И вот к чему патернализм приводит: