Додано: Суб 24 жов, 2020 17:45

freeze написав: Вы потеряли нить разговора.

Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды. Вы потеряли нить разговора.Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды.

Я не терял нить разговора.Статья 38 Конституции Украины гарантирует каждому ее гражданину право наВозможность для участия граждан Украины в управлении государственными обеспечивает, о чем гласит его преамбула. Далее, в статье 3 Закона речь идет о, как об одном из видов обращений граждан, в которых они высказывают мнения об урегулировании сфер деятельности государства и его органов.Таким образом, каждый гражданин Украины, в том числе и Вы, может внести свои предложения субъекту законодательной инициативы, например, Президенту Украины, народному депутату Украины, Кабинету Министров Украины, которые, в случае их актуальности и обоснования, смогут реализовать их в виде проекта Закона или иного нормативно-правового акта.Я этой возможностью пользуюсь, являясь не только фактическим автором нескольких поправок к законам и другим нормативно-правовым актам, но и даже одного закона в целом.Почему бы и Вам не воспользоваться своим конституционным правом?