Вы потеряли нить разговора. Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды.
Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.
ЛАД написав:Без политвысеров обойтись невозможно. Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.
Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р? А в какое место вам на..ал По, не расскажете?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
fler написав:Хтось там наверху казав, що дитсадки у червоній зоні не закриють.. Авжеж!
Это решают не наверху, а местные органы власти сейчас.
Мне об этом известно, но #какаяразница кто принимает решение, если людей не предупредили, что садики могут быть закрыты, наоборот, по СМИ вещают, что не закроют, как и младшую школу. У РАДІ ЗАЯВИЛИ, ЩО ДИТСАДКИ І ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ НЕ ЗАКРИЮТЬ НАВІТЬ ПРИ НАЙГІРШОМУ СЦЕНАРІЇ З ПАНДЕМІЄЮ https://www.5.ua/suspilstvo/u-radi-zaia ... 26847.html
Кучинелли написав:Есть версия. что меры не принимаются и критерии локдауна постоянно увеличивают с целью провести выборы и второй тур соответственно.Видится, что это очень дорого в плане людских жизней и здоровья вылезет стране.
Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в том смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
artlife написав:Месяца три назад встречался с сотрудником из Лубнов. На тот момент у большинства не было ни одного заболевшего знакомого или родственника даже через вторые - третьи руки. И этот сотрудник стал для меня первым, рассказавшим о реальном человеке, а не из новостей и интернета. Здоровяк, в отличной физической форме, здоровый образ жизни, ходил в походы, сплавлялся на лодках по горным рекам и т.д. заболел ковидом и умер. 46 лет.
Четверо из моих старших родственников в свое время дожили до 87-94 лет. При этом не ходили в походы и и не сплавлялись на лодках. Не уверен, что интенсивные физические нагрузки и "отличная физическая форма" добавляют здоровья. Тем более, что ковид - весьма специфическое заболевание, наверное, единственное (кроме аутоимунных), когда человека убивает собственный имунный ответ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования. Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.
Не мешайте им, всё равно не переубедите.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых. После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники. (и это эпидсезон еще не начался)
freeze написав:Вы потеряли нить разговора. Пересичный не может проголосовать необходимые законодательные изменения, чтобы наказывать за фальсификацию медицинских документов, и внедрить их в повсеместное использование. Для этого необходимо желание в данном случае президента, депутатов, Минюста, Минздрава. Если откровенно, то только одного президента, остальные все равно из его команды.
Возможность для участия граждан Украины в управлении государственными обеспечивает Закон Украины "Об обращениях граждан", о чем гласит его преамбула. Далее, в статье 3 Закона речь идет о предложениях (замечаниях), как об одном из видов обращений граждан, в которых они высказывают мнения об урегулировании сфер деятельности государства и его органов. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393 ... D1%80#Text
Таким образом, каждый гражданин Украины, в том числе и Вы, может внести свои предложения субъекту законодательной инициативы, например, Президенту Украины, народному депутату Украины, Кабинету Министров Украины, которые, в случае их актуальности и обоснования, смогут реализовать их в виде проекта Закона или иного нормативно-правового акта.
Я этой возможностью пользуюсь, являясь не только фактическим автором нескольких поправок к законам и другим нормативно-правовым актам, но и даже одного закона в целом. Почему бы и Вам не воспользоваться своим конституционным правом?
Starikan написав:Не мешайте им, всё равно не переубедите
Согласен с вами.Чаще здесь пытаются что то полезное прочесть и узнать.Но иногда не выдерживаешь. чтобы не ответить на полную чушь и перекручивание.Тем более . что их тут даже больше по численности.Непосвященный зайдёт в тему и может даже подумать что то в их пользу от потока бреда. подкреплённого юридически. собственным опытом заболевшего, статистикой по гриппу и ДТП и ещё многому. на что эти манипуляторы пустились, дабы одурачить читающих форумчан.А на самом деле они и есть жертвы современной жизни и общества. которые беспощадно заставили их переоценить ценности и помутиться рассудком.Я ко всем иронично отношусь.Может это звучит грубо, но в моём видении они неполноценные люди.Конечно тоже имеют право на жизнь и мнение.Но мне они в форуме напоминают хромого безрукого или безногого человека.приходится с ними работать...