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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2019202020212022

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:08

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Без политвысеров обойтись невозможно.
Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.

Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р?
А в какое место вам на..ал По, не расскажете?

Не считаю высером обоснованную критику в адрес любого главы государства. В т.ч. и Зе. Если Вы считаете, что я в восторге от него, то смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. Неприятие главы государства - несколько смешно. Примерно то же, что и неприятие плохой (или хорошей погоды).
По мне никуда не насрал и, между прочим, на этой ветке Вы не найдёте у меня ни одного выпада против По лично
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Когда я на политветке выступал против По, я чётко указывал, что мне не нравится в его политике.
ЛАД
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