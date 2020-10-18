Не считаю высером обоснованную критику в адрес любого главы государства. В т.ч. и Зе. Если Вы считаете, что я в восторге от него, то смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. Неприятие главы государства - несколько смешно. Примерно то же, что и неприятие плохой (или хорошей погоды).
По мне никуда не насрал и, между прочим, на этой ветке Вы не найдёте у меня ни одного выпада против По лично
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Когда я на политветке выступал против По, я чётко указывал, что мне не нравится в его политике.