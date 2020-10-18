Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2019202020212022 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Суб 24 жов, 2020 19:08 Starikan написав: ЛАД написав: Без политвысеров обойтись невозможно.

Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос. Без политвысеров обойтись невозможно.Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.

Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р?

А в какое место вам на..ал По, не расскажете? Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р?А в какое место вам на..ал По, не расскажете?

Не считаю высером обоснованную критику в адрес любого главы государства. В т.ч. и Зе. Если Вы считаете, что я в восторге от него, то смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. Неприятие главы государства - несколько смешно. Примерно то же, что и неприятие плохой (или хорошей погоды).

По мне никуда не насрал и, между прочим, на этой ветке Вы не найдёте у меня ни одного выпада против По лично

Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.

Когда я на политветке выступал против По, я чётко указывал, что мне не нравится в его политике. Не считаю высеромв адресглавы государства. В т.ч. и Зе. Если Вы считаете, что я в восторге от него, то смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. Неприятие главы государства - несколько смешно. Примерно то же, что и неприятие плохой (или хорошей погоды).По мне никуда не насрал и, между прочим, на этой ветке Вы не найдёте у менявыпада против По личноПросто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.Когда я на политветке выступал против По, я чётко указывал, что мне не нравится в его политике. ЛАД 2 Повідомлень: 17436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 19:27 adeges написав: freeze написав: .......

Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.

Как сделать - давно всем известно.

Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.

Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме. .......Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.Как сделать - давно всем известно.Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.



Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?



Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше. Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.

Это то, о чём очень часто пишет detroytred - разная ответственность гос- и политдеятеля и пересичного, обусловленная разными возможностями.

Но и freeze, по-моему, несколько упрощает проблему - можно принять самые логичные и прекрасные законы, но потом не самая простая задача добиться их строгого выполнения.

У нас невыполнение законов скорее правило, чем исключение. Это то, о чём очень часто пишет- разная ответственность гос- и политдеятеля и пересичного, обусловленная разными возможностями.Но и, по-моему, несколько упрощает проблему - можно принять самые логичные и прекрасные законы, но потом не самая простая задача добиться их строгого выполнения.У нас невыполнение законов скорее правило, чем исключение. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 жов, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46 antey1969 написав: В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых.

После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники.

(и это эпидсезон еще не начался) В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых.После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники.(и это эпидсезон еще не начался)



В прошлую субботц нужно было по скорому попасть в добробут. Меня поняли, что я хочу скорую. Сказвли. Звиняйте, придется подождать. Свободных машин нема В прошлую субботц нужно было по скорому попасть в добробут. Меня поняли, что я хочу скорую. Сказвли. Звиняйте, придется подождать. Свободных машин нема It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3535 З нами з: 14.03.06 Подякував: 233 раз. Подякували: 563 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2019202020212022 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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