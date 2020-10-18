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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2020202120222023>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:08

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Без политвысеров обойтись невозможно.
Такое впечатление, что некоторым переболевшим ( да и здоровым) Зе лично чихнул вирусом прямо в нос.

Вы считаете, что неприятие Зе как главы государства - это в***р?
А в какое место вам на..ал По, не расскажете?

Не считаю высером обоснованную критику в адрес любого главы государства. В т.ч. и Зе. Если Вы считаете, что я в восторге от него, то смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. Неприятие главы государства - несколько смешно. Примерно то же, что и неприятие плохой (или хорошей погоды).
По мне никуда не насрал и, между прочим, на этой ветке Вы не найдёте у меня ни одного выпада против По лично
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Когда я на политветке выступал против По, я чётко указывал, что мне не нравится в его политике.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:27

  adeges написав:
  freeze написав:.......
Наблюдается мировоззренческая логистическая проблема. Обсуждается почему мы не способны что-то сделать вместо того, чтобы обсуждать как сделать.
Как сделать - давно всем известно.
Небольшой Закон, где будет оговорено - запрет заниматься медицинской деятельностью на определенный срок в случае фальсификации медицинских документов, возможно даже реальный или условный сроки, плюс лишение медицинских учреждений аккредитации выдавать и заниматься такой деятельностью. Плюс поощрение и денежная премия сознательным гражданам, поспособствовавшим выявлению противоправной деятельности по фальсификации.
Во всем мире это проходили, и только мы рассуждаем почему мы что-то не можем сделать в честном режиме.


Вы много пытались что то сделать? Ну чтобы что то где то происходило по закону. По справедливости? Кроме рассуждать о том, как можно жить лучше и что для этого нужно что то делать?

Когда добьетесь чего то в органах власти, или в суде, тогда и предлагаю обсудить, как сделать так, чтобы жить стало лучше.

Это то, о чём очень часто пишет detroytred - разная ответственность гос- и политдеятеля и пересичного, обусловленная разными возможностями.
Но и freeze, по-моему, несколько упрощает проблему - можно принять самые логичные и прекрасные законы, но потом не самая простая задача добиться их строгого выполнения.
У нас невыполнение законов скорее правило, чем исключение.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 жов, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46

  antey1969 написав:В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых.
После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники.
(и это эпидсезон еще не начался)


В прошлую субботц нужно было по скорому попасть в добробут. Меня поняли, что я хочу скорую. Сказвли. Звиняйте, придется подождать. Свободных машин нема
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

все кто боится короны уже привились от гриппа ? нет ? :shock: проповедники апокалипсиса ( и горы трупов) не выложили ни одного фото чека\упаковки-шприца использованной вакцины от гриппа этого сезона,а это значит они просто разгоняют панику такие же загоняли оленей как на покупку доллара и имеют с этого ковда свой какой-то гешефт у меня впечатление что у них работа такая каждый день 10 постов в стиле - " мы все умрем , вакцины не будет, горы трупов, закрывайте все к чертям , морги переполнены" .
Еще раз повторюсь что в моем окружении переболело подтвержденным ПЦР тестами ковидом около 12 человек, я без подтвержденного ПЦР но нюх ко мне еще не вернулся полностью , а негативный ПЦР был более недели назад :( . ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.
Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:57

yama, да что говорить: Порро, Иуля, Тищенко, Клычко и прочие куршавелевцы-мальдивцы - "болеют" и ржут.
Часто говорят, что "пол-Рады переболело-заражено" - но я не вижу там залежей трупов! :lol:

Скоро будет украинская локализация Беграмо-Барнаула? Или все камеры заняты предвыборными роликами?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Любопытная история по поводу ПЦР, человек устраивался на работу после собеседования его попросили принести результат ПЦР , сдал - позитивный ,ну шо делать пошел в другую лабораторию на следующий день сдал - негативный, и пошел на работу с хорошей справкой :)
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:14

С другой стороны, нельзя отрицать заполненность больниц. Но тут может быть 2 варианта:
1. манипуляция чтоб колотить бабло, и загнать пересичных в стойло. Такой себе "внешний враг" в лице "ковида". Типа "new-АТО"
2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация)

В первом случае - это закончится само собой по достижению целей - просто тема исчезнет из СМИ, и все забудут про "корону", как про курячий, свинячий, и любой другой грипп

Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Или все камеры заняты предвыборными роликами?

Та отож: заран не на часі - вибори на носі.

А вот если вдруг кто возмутится результатами выборов или новыми идеями налоговой - тут сразу пригодится карантин как последний аргумент.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:31

Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:36

  Вкладчик1234 написав:Порро, Иуля, Тищенко, Клычко и прочие куршавелевцы-мальдивцы - "болеют" и ржут.

Скоропостижное заболевание коронавирусом господина Кличко в день перед выборами - самая настоящая пропаганда, запрещенная законом:
https://m.facebook.com/Vitaliy.Klychko/ ... 6991747836

И чего только не придумают, что удержаться у кормушки.
Этот "друг киевлян" понимает, что недосчитается их голосов из-за того, что приостановил работу всего общественного транспорта в марте.

Однако, в православной религии принято почитать мучеников, и, поэтому, на время выборов можно вербально затесаться в их среду.
Вот, например, перед избранием президентом господин Ельцин, якобы, вены себе вскрывал, а потом его в завязанном мешке в реку скинули, из которой он выбрался, разорвав его, хотя на левой руке не хватало двух пальцев.
Igneus
 
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