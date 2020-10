Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46

antey1969 написав: В пятницу одна из больниц Киева столкнулась с тем, что не может перевезти больного - нет свободных скорых.

После полусуток поисков-ожиданий родственники приняли решение и вызвали платную бригаду "Добробута". Частники смогли приехать только около двух часов ночи на субботу, говорят, тоже мечутся целыми днями по городу, как электровеники.

В прошлую субботц нужно было по скорому попасть в добробут. Меня поняли, что я хочу скорую. Сказвли. Звиняйте, придется подождать. Свободных машин нема В прошлую субботц нужно было по скорому попасть в добробут. Меня поняли, что я хочу скорую. Сказвли. Звиняйте, придется подождать. Свободных машин нема

