Додано: Суб 24 жов, 2020 22:52

все кто боится короны уже привились от гриппа ?проповедники апокалипсиса ( и горы трупов) не выложили ни одного фото чека\упаковки-шприца использованной вакцины от гриппа этого сезона,а это значит они просто разгоняют панику такие же загоняли оленей как на покупку доллара и имеют с этого ковда свой какой-то гешефт у меня впечатление что у них работа такая каждый день 10 постов в стиле - " мы все умрем , вакцины не будет, горы трупов, закрывайте все к чертям , морги переполнены" .Еще раз повторюсь что в моем окружении переболело подтвержденным ПЦР тестами ковидом около 12 человек, я без подтвержденного ПЦР но нюх ко мне еще не вернулся полностью , а негативный ПЦР был более недели назад. ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.