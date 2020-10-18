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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2020202120222023

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47

Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?

А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу :)
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида


Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.
Связано с особенностями работы системы тестирования.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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