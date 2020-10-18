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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47
Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?
А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала
За Виталия Наливкина!
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48
Вкладчик1234 написав:Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида
Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.
Связано с особенностями работы системы тестирования.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
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