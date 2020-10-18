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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47
Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?
А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48
Вкладчик1234 написав:Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида
Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.
Связано с особенностями работы системы тестирования.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:05
Вкладчик1234 написав:
... нельзя отрицать заполненность больниц...
А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:21
ЛАД написав:
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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