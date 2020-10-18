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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2020202120222023 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47



А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу

И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школуИ симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12974 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7277 раз. Подякували: 3441 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.

Причина: всем будет не до какого-то ковида



Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.

Связано с особенностями работы системы тестирования. Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.Связано с особенностями работы системы тестирования. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18852 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4519 раз. Подякували: 7244 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 00:05 Вкладчик1234 написав: ... нельзя отрицать заполненность больниц... ... нельзя отрицать заполненность больниц...



А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек. А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек. alibob Повідомлень: 97 З нами з: 31.01.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 00:21 ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится. Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.

Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана). Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17671 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 01:43 Starikan написав: ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится. Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.

Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана). Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).

Не будем превращать эту ветку в филиал политветки.

1,5 года назад я там достаточно много писал, что меня лично не устраивало в По, имевшем все предпосылки, чтобы становиться президентом. Поэтому я и сегодня не жалею о своём выборе несмотря на то, что совсем не в восторге от правления Зе. При По было бы ещё хуже.

Если хотите это обсудить, я могу нарушить своё обещание и вернуться на время на политветку. Хотя, боюсь, там не дадут спокойно поговорить. Не будем превращать эту ветку в филиал политветки.1,5 года назад я там достаточно много писал, что меня лично не устраивало в По, имевшем все предпосылки, чтобы становиться президентом. Поэтому я и сегодня не жалею о своём выборе несмотря на то, что совсем не в восторге от правления Зе. При По было бы ещё хуже.Если хотите это обсудить, я могу нарушить своё обещание и вернуться на время на политветку. Хотя, боюсь, там не дадут спокойно поговорить. ЛАД 2 Повідомлень: 17439 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 02:06 yama написав: .....

ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.

Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад. .....ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.

Уже писал, мой сват переболел ковидом. Да, ему 70, но без особо отягчающих обстоятельств. Кроме, пожалуй, несколько избыточного веса. Пролежал а инфекционке. Дней 10 под кислородом, после отключения от кислорода выписали через 3 дня.

В инфекционном боксе он точно не скучал. Уже писал, мой сват переболел ковидом. Да, ему 70, но без особо отягчающих обстоятельств. Кроме, пожалуй, несколько избыточного веса. Пролежал а инфекционке. Дней 10 под кислородом, после отключения от кислорода выписали через 3 дня.В инфекционном боксе он точно не скучал. ЛАД 2 Повідомлень: 17439 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 02:34 Вкладчик1234 написав: .......

2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация)

......

Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять .......2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация)......Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять

Вообще-то, человечество никогда не выживало за счёт комбинирования "аспирин-парацетамол-витаминки".

Более того, каких-то 100 лет назад о них просто не знали.

Более того, человечество никогда не выживало и благодаря медицине и здравоохранению. Вообще-то, человечество никогда не выживало за счёт комбинирования "аспирин-парацетамол-витаминки".Более того, каких-то 100 лет назад о них просто не знали.Более того, человечество никогда не выживало и благодаря медицине и здравоохранению. ЛАД 2 Повідомлень: 17439 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2020202120222023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49