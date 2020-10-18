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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47
Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?
А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48
Вкладчик1234 написав:Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида
Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.
Связано с особенностями работы системы тестирования.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:05
Вкладчик1234 написав:
... нельзя отрицать заполненность больниц...
А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:21
ЛАД написав:
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Starikan
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Додано: Нед 25 жов, 2020 01:43
Starikan написав: ЛАД написав:
Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Не будем превращать эту ветку в филиал политветки.
1,5 года назад я там достаточно много писал, что меня лично не устраивало в По, имевшем все предпосылки, чтобы становиться президентом. Поэтому я и сегодня не жалею о своём выборе несмотря на то, что совсем не в восторге от правления Зе. При По было бы ещё хуже.
Если хотите это обсудить, я могу нарушить своё обещание и вернуться на время на политветку. Хотя, боюсь, там не дадут спокойно поговорить.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 жов, 2020 02:06
yama написав:
.....
ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.
Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.
Уже писал, мой сват переболел ковидом. Да, ему 70, но без особо отягчающих обстоятельств. Кроме, пожалуй, несколько избыточного веса. Пролежал а инфекционке. Дней 10 под кислородом, после отключения от кислорода выписали через 3 дня.
В инфекционном боксе он точно не скучал.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 жов, 2020 02:34
Вкладчик1234 написав:
.......
2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация)
......
Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять
Вообще-то, человечество никогда не выживало за счёт комбинирования "аспирин-парацетамол-витаминки".
Более того, каких-то 100 лет назад о них просто не знали.
Более того, человечество никогда не выживало и благодаря медицине и здравоохранению.
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