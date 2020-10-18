RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2020202120222023

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:47

Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?

А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу :)
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12974
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7277 раз.
Подякували: 3442 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Вангую на ближайшие сб-вс-пн-вт просадку и отставание от плана по заболеваемости.
Причина: всем будет не до какого-то ковида


Тут и без вангования многомесячная статистика : суббота-вторник минимальные дни по заболеваемости на неделе, среда-пятница максимальные.
Связано с особенностями работы системы тестирования.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18852
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:05

  Вкладчик1234 написав:... нельзя отрицать заполненность больниц...


А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек.
alibob
 
Повідомлень: 97
З нами з: 31.01.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:21

  ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.

Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17671
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 01:43

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.

Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).

Не будем превращать эту ветку в филиал политветки.
1,5 года назад я там достаточно много писал, что меня лично не устраивало в По, имевшем все предпосылки, чтобы становиться президентом. Поэтому я и сегодня не жалею о своём выборе несмотря на то, что совсем не в восторге от правления Зе. При По было бы ещё хуже.
Если хотите это обсудить, я могу нарушить своё обещание и вернуться на время на политветку. Хотя, боюсь, там не дадут спокойно поговорить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 02:06

  yama написав:.....
ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома.
Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.

Уже писал, мой сват переболел ковидом. Да, ему 70, но без особо отягчающих обстоятельств. Кроме, пожалуй, несколько избыточного веса. Пролежал а инфекционке. Дней 10 под кислородом, после отключения от кислорода выписали через 3 дня.
В инфекционном боксе он точно не скучал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 02:34

  Вкладчик1234 написав:.......
2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация)
......
Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять

Вообще-то, человечество никогда не выживало за счёт комбинирования "аспирин-парацетамол-витаминки".
Более того, каких-то 100 лет назад о них просто не знали.
Более того, человечество никогда не выживало и благодаря медицине и здравоохранению.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4569 раз.
Подякували: 4256 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 03:19

  Вкладчик1234 написав:Думал: что же мне напоминают симптомы ковида у Клычко, Тищенко и т.п.?

А напоминают мне они симптомы той болезни, которой я "заболевал", когда не хотел идти в школу :)
И симптомами Клычка или Тищенка меня всё равно отправляли в школу, т.к. такая халтура не прокатывала :)

А я-то думаю откуда у Вас такие душевные травмы, а это всё обиды из детства... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 07:13

  Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.

Если Вы полгода это пишете для, как Вы выразились, "неучей", то Вам нужно срочно подавать заявление в Окружной административный суд города Киева о вступлении в дело третьим лицом на стороне Министерства охраны здоровья Украины.
Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.
В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе
25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643

Кстати, это не тот Ваш родственник-адвокат, который входит в число 100 лучших адвокатов Украины, о котором Вы писали? :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 754
З нами з: 29.08.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 07:28

  Кучинелли написав:
  Starikan написав:Не мешайте им, всё равно не переубедите


Согласен с вами.Чаще здесь пытаются что то полезное прочесть и узнать.Но иногда не выдерживаешь. чтобы не ответить на полную чушь и перекручивание.Тем более . что их тут даже больше по численности.Непосвященный зайдёт в тему и может даже подумать что то в их пользу от потока бреда. подкреплённого юридически. собственным опытом заболевшего, статистикой по гриппу и ДТП и ещё многому. на что эти манипуляторы пустились, дабы одурачить читающих форумчан.А на самом деле они и есть жертвы современной жизни и общества. которые беспощадно заставили их переоценить ценности и помутиться рассудком.Я ко всем иронично отношусь.Может это звучит грубо, но в моём видении они неполноценные люди.Конечно тоже имеют право на жизнь и мнение.Но мне они в форуме напоминают хромого безрукого или безногого человека.приходится с ними работать...

Опоздали вы на столетие со своими суждениями. Фашизм уже не в моде. Пытаетесь принизить других людей, чтоб на их фоне хоть что-то из себя представлять, хотя бы на форуме, т. к. в реальной жизни видимо совсем беда
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 10.05.14
Подякував: 217 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2020202120222023
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1665014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.