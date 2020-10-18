Вкладчик1234 написав:... нельзя отрицать заполненность больниц...
А вот год-два-пять назад кто из вас бывал в больнице - много было свободных коек в палатах? По личному опыту - в палатах на 4-10 человек их не было, иногда на полдня одна освобождалась (выписывали кого-то) и сразу новый человек.
ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав: Просто надо различать критику и злопыхательство, когда "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А здесь, как и на политветке, Зе часто виноват только потому, что он кому-то не нравится.
Вы придираетесь к терминологии. В моем случае "не нравится" - означает, что, по моему мнению, человек не имел никаких предпосылок для того, чтобы становиться президентом (расшифровывать, надеюсь, не надо, тема изжевана).
Не будем превращать эту ветку в филиал политветки. 1,5 года назад я там достаточно много писал, что меня лично не устраивало в По, имевшем все предпосылки, чтобы становиться президентом. Поэтому я и сегодня не жалею о своём выборе несмотря на то, что совсем не в восторге от правления Зе. При По было бы ещё хуже. Если хотите это обсудить, я могу нарушить своё обещание и вернуться на время на политветку. Хотя, боюсь, там не дадут спокойно поговорить.
yama написав:..... ВСЕ ЖИВЫ здоровы ! в том числе бабушки дедушки и диабетики , госпитализация потребовалась двум человекам и без кислорода и тем более ИВЛ . Больницы таки да заняты , но кем и зачем не до конца понятно , вполне возможно большинство могло бы лечиться чаем с малиной ( и прочими отвлекающими процедурами) дома. Зачем-то уже практически здоровых держали ( это предложение иноформация месячной давности) в больнице до негативного ПЦР . Несколько дней температуры и еще две недели скуки в инфекционном боксе, так как последний знакомый был в больничке с КОВИД как раз месяц назад.
Уже писал, мой сват переболел ковидом. Да, ему 70, но без особо отягчающих обстоятельств. Кроме, пожалуй, несколько избыточного веса. Пролежал а инфекционке. Дней 10 под кислородом, после отключения от кислорода выписали через 3 дня. В инфекционном боксе он точно не скучал.
Вкладчик1234 написав:....... 2. Человечество действительно деградировало настолько, что вымирает от очередного гриппа (угробили здоровье певком-сижками-пенопластовой едой, ликвидировали медицину и здравоохранение, превратив это в "бизнес с эффективными менеджерами", отупели настолько, что не могут сами комбинировать аспирин-парацетамол-витаминки чтобы вылечиться от гриппа-простуды-ОРВИ, другие причины или их комбинация) ...... Во втором - видимо действительно "природа очищается" от паразитов, и их количество будет снижено до уровня, который может содержать эта планета. В этом случае - хоть ылита, хоть пересичные, - вряд ли смогут на что-то повлиять
Вообще-то, человечество никогда не выживало за счёт комбинирования "аспирин-парацетамол-витаминки". Более того, каких-то 100 лет назад о них просто не знали. Более того, человечество никогда не выживало и благодаря медицине и здравоохранению.
Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
Если Вы полгода это пишете для, как Вы выразились, "неучей", то Вам нужно срочно подавать заявление в Окружной административный суд города Киева о вступлении в дело третьим лицом на стороне Министерства охраны здоровья Украины. Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19. В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643
Кстати, это не тот Ваш родственник-адвокат, который входит в число 100 лучших адвокатов Украины, о котором Вы писали?
Starikan написав:Не мешайте им, всё равно не переубедите
Согласен с вами.Чаще здесь пытаются что то полезное прочесть и узнать.Но иногда не выдерживаешь. чтобы не ответить на полную чушь и перекручивание.Тем более . что их тут даже больше по численности.Непосвященный зайдёт в тему и может даже подумать что то в их пользу от потока бреда. подкреплённого юридически. собственным опытом заболевшего, статистикой по гриппу и ДТП и ещё многому. на что эти манипуляторы пустились, дабы одурачить читающих форумчан.А на самом деле они и есть жертвы современной жизни и общества. которые беспощадно заставили их переоценить ценности и помутиться рассудком.Я ко всем иронично отношусь.Может это звучит грубо, но в моём видении они неполноценные люди.Конечно тоже имеют право на жизнь и мнение.Но мне они в форуме напоминают хромого безрукого или безногого человека.приходится с ними работать...
Опоздали вы на столетие со своими суждениями. Фашизм уже не в моде. Пытаетесь принизить других людей, чтоб на их фоне хоть что-то из себя представлять, хотя бы на форуме, т. к. в реальной жизни видимо совсем беда