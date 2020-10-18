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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:25

  Starikan написав:
  Кучинелли написав:
  safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее

Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.

Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.
Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.

Не мешайте им, всё равно не переубедите.

Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.

Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:35

  adeges написав:
  freeze написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

нет, это просто правда жизни


Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів.
Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів. https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/


Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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