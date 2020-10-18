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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2021202220232024 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 271 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 271 Додано: Нед 25 жов, 2020 08:25 Starikan написав: Кучинелли написав: safonovstanislav написав: Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее

Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей. Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.

Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.

Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.



Не мешайте им, всё равно не переубедите. Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.Не мешайте им, всё равно не переубедите.

Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.



Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни. Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни. safonovstanislav Повідомлень: 2939 З нами з: 10.05.14 Подякував: 217 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 08:35 adeges написав: freeze написав: safonovstanislav написав: В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

нет, это просто правда жизни нет, это просто правда жизни



Офіціоз:



Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів. https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/ Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів.Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів.



Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам. Офіціоз:Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3763 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 467 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2021202220232024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1665028

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49