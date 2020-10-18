Starikan написав:Кучинелли написав:safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.
Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.
Не мешайте им, всё равно не переубедите.
Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.
Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни.