Додано: Нед 25 жов, 2020 11:24

Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!