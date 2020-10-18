safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее
Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования. Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.
Не мешайте им, всё равно не переубедите.
Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.
Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни.
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
Думаю, Вы слишком упрощаете.
нет, это просто правда жизни
Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів. Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів. https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/
Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам.
Igneus написав:Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19. В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643
Кстати, это не тот Ваш родственник-адвокат, который входит в число 100 лучших адвокатов Украины, о котором Вы писали?
Скорее входит в число 100 худших адвокатов... 1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти. 2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь. С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу.
Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
До речі, є інші хвороби, від яких в Україні не виробляються лікі. Їх нестачу покриває імпорт. Якщо українські хворі не отримують цих ліків, то вони купляють їх за свої кошти, а потім звертаються з позовами до Держави про виплату їм компенсацій.
vitaliy_berdinskikh написав:Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.
Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов... 1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти. 2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь. С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу.
1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции). 2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса). 3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса). 4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано. Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы - НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.