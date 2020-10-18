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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:25

  Starikan написав:
  Кучинелли написав:
  safonovstanislav написав:Конечно выльется. Всех больных с симптомами, похожими на ковид, будут отправлять в кабинку для больных. Т. е. первый больной ковидом заражает кабинку для голосования, потом в эту же кабинку дозаносят грипп и ещё десяток других заразных болезней. В итоге, за первые пол часа голосования, кабинка для больных превратится в камеру смерти, где будет происходить заражение сразу букетом болезней, чтоб наверняка. А то, говорят, что от ковида здоровые не умирают. А если кабинки для голосования будут заражать сразу букетом болезней, то ковидом будут болеть больные, нагрузка на пенсионный фонд будет сокращаться значительно быстрее

Пост очередного ковидиота и извращенца.Речь о выборах идёт в ом смысле, что пока они не прошли. не будут приниматься жёсткие карантинные меры.Иначе прийдётся переносить сами выборы или ещё как то выходить из положения.Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.

Просьба ко всем: игнорировать ковидиотов и не размножать их посты путем цитирования.
Они живут в своем мирке, где обитают сторонники плоской Земли, рептилоидов, BLM, "Defund police" и т.д.

Не мешайте им, всё равно не переубедите.

Ваши попытки повысить свою значимость, за счёт оскорбления других людей, выглядят жалко и вызывают только сочувствие. Ваше место в жизни от этого никак не меняется. Просто оглянитесь по сторонам и поплачьте от того, что вы видите вокруг себя в реальной жизни.

Я понимаю, что оскорбления хоть как-то скрашивают вашу жизнь, по-этому можете продолжать, я даже отвечать вам не буду, почувствуете вкус победы, будет хоть какой-то небольшой позитив в вашей жизни.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:35

  adeges написав:
  freeze написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

нет, это просто правда жизни


Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів.
Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів. https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/


Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:36

  Igneus написав:Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.
В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе
25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643

Кстати, это не тот Ваш родственник-адвокат, который входит в число 100 лучших адвокатов Украины, о котором Вы писали? :wink:

Скорее входит в число 100 худших адвокатов...
1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти.
2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь.
С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам :wink: и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу. :D
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов...

Вакцини "Спутник V" взагалі не існує в природі, принаймі на території України. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:29

  lapay написав:
  Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов...

Вакцини "Спутник V" взагалі не існує в природі, принаймі на території України. :)

Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:
https://www.dw.com/ru/sputnik-v-za-chto ... a-54963560
https://www.bbc.com/russian/features-54283103

До речі, є інші хвороби, від яких в Україні не виробляються лікі. Їх нестачу покриває імпорт. Якщо українські хворі не отримують цих ліків, то вони купляють їх за свої кошти, а потім звертаються з позовами до Держави про виплату їм компенсацій.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.

Бредишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  BIGor написав:Бредишь.

Аргументированно, убедил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:08

  Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов...
1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти.
2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь.
С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам :wink: и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу. :D

1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции).
2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса).
3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса).
4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано.
Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы - НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Igneus
 
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