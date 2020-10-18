safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.
Думаю, Вы слишком упрощаете.
нет, это просто правда жизни
Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів. Назагал з 22 по 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР тестів. https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/
Причому "послуги" можуть надаватись в залежності від потреб людини - хворому, що він здоровий, здоровому, що він хворий. Другі можуть бути і дорожчі, оскільки в деяких випадках по них можливі виплати зацікавленим особам.
Igneus написав:Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19. В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643
Кстати, это не тот Ваш родственник-адвокат, который входит в число 100 лучших адвокатов Украины, о котором Вы писали?
Скорее входит в число 100 худших адвокатов... 1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти. 2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь. С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу.
Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
До речі, є інші хвороби, від яких в Україні не виробляються лікі. Їх нестачу покриває імпорт. Якщо українські хворі не отримують цих ліків, то вони купляють їх за свої кошти, а потім звертаються з позовами до Держави про виплату їм компенсацій.
vitaliy_berdinskikh написав:Я ж надеюсь что последовали жесткой линии ношения масок сегодня никуда не пойдут: и чтоб самими не заразиться через ручку двери или ручку для письма, и чтобы не быть соучастниками нарушения закона о коронавирусе так как на участках члены комиссии и наблюдатели никаких дистанций не соблюдают, сидят рядышком, как и некоторые избиратели пытающиеся с наивным видом пройти мимо очереди сидящих сразу к столу.
Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов... 1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти. 2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь. С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу.
1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции). 2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса). 3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса). 4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано. Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы - НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:
На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?
На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками. Людина має право на охорону здоров'я і медичну допомогу (стаття 49 Конституції України), яке може бути обмежено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України). Порушення права здіснюється активною дією або пасивною бездіяльністю. Адвокат може стверджувати у позовній заяві, наприклад, що Держава перебуває у стані бездіяльності, адже не виробляє свою вакцину і не придбаває вакцину будь-якого походження за імпортом. Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень. Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!