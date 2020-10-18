Додано: Нед 25 жов, 2020 12:08

Lady_N написав: Скорее входит в число 100 худших адвокатов...

1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти.

2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь.

С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу. Скорее входит в число 100 худших адвокатов...1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти.2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь.С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часами мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу.

1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции).2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса).3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса).4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано.Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы -введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии