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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2022202320242025 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 43 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 272 Додано: Нед 25 жов, 2020 13:13 Igneus написав: .....

Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.

В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе

25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643

... .....Дело в том, что адвокатне соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе25 октября 2020 года:...

1. Вакцина "Спутник V" не зарегистрирована нигде кроме РФ.

2. Регистрация произведена по результатам клинических испытаний всего на 78 добровольцах, что считается недостаточным для регистрации по медицинским стандартам любых стран.

3. Сейчас проводится третий этап испытаний. Если господин Хилько согласен быть добровольцем, то пожалуйста. Пусть обращается в Минздрав РФ.

Вывод: господин Хилько примитивный демагог, но у него это профессиональное - адвокат.

Но могу представить пару-тройку причин, по которым он это делает. И "борьба за соблюдение законности" к этим причинам не относится.

А вот зачем Вы тащите этот мусор на форум, непонятно.

Набиваете количество постов, а ничего толковее сказать не можете? 1. Вакцина "Спутник V" не зарегистрирована нигде кроме РФ.2. Регистрация произведена по результатам клинических испытаний всего на 78 добровольцах, что считается недостаточным для регистрации по медицинским стандартам любых стран.3. Сейчас проводится третий этап испытаний. Если господин Хилько согласен быть добровольцем, то пожалуйста. Пусть обращается в Минздрав РФ.Вывод: господин Хилько примитивный демагог, но у него это профессиональное - адвокат.Но могу представить пару-тройку причин, по которым он это делает. И "борьба за соблюдение законности" к этим причинам не относится.А вот зачем Вы тащите этот мусор на форум, непонятно.Набиваете количество постов, а ничего толковее сказать не можете? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17442 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23 Ой+ написав: ......

freeze написав: safonovstanislav написав: В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

.....

Офіціоз:



..... https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/ Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів......

..... ...........Офіціоз:.....

Справедливости ради, freeze всё же писал не о сегодняшней ситуации, а о принципиальной возможности избежать такого. Справедливости ради,всё же писал не оситуации, а оизбежать такого. ЛАД 2 Повідомлень: 17442 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27 Igneus написав: lapay написав: Igneus написав: Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською: Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом? На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?

На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.

Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.

Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина! На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!

Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання - на кого він працює?

До того ж, якщо адвокат хоче від Держави послідовності , чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права? Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання -До того ж, якщо адвокат хоче від Держави, чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права? Lady_N Повідомлень: 70 З нами з: 05.07.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2022202320242025 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1665066

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49