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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:13

  Igneus написав:.....
Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.
В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе
25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643
...

1. Вакцина "Спутник V" не зарегистрирована нигде кроме РФ.
2. Регистрация произведена по результатам клинических испытаний всего на 78 добровольцах, что считается недостаточным для регистрации по медицинским стандартам любых стран.
3. Сейчас проводится третий этап испытаний. Если господин Хилько согласен быть добровольцем, то пожалуйста. Пусть обращается в Минздрав РФ.
Вывод: господин Хилько примитивный демагог, но у него это профессиональное - адвокат.
Но могу представить пару-тройку причин, по которым он это делает. И "борьба за соблюдение законности" к этим причинам не относится.
А вот зачем Вы тащите этот мусор на форум, непонятно.
Набиваете количество постов, а ничего толковее сказать не можете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23

  Ой+ написав:......
  freeze написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

.....
Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів.
..... https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/

.....

Справедливости ради, freeze всё же писал не о сегодняшней ситуации, а о принципиальной возможности избежать такого.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27

  Igneus написав:
  lapay написав:
  Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?

На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.
Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.
Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!

Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання - на кого він працює?
До того ж, якщо адвокат хоче від Держави послідовності, чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права?
Lady_N
 
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