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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  BIGor написав:Бредишь.

Аргументированно, убедил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:08

  Lady_N написав:Скорее входит в число 100 худших адвокатов...
1) Участие в выборах не является обязаловкой и МОЗ насильно туда никого не гонит. Боишься заразиться - можешь просто не прийти.
2) Можешь прийти в защитной экпировке врача с ног до головы, если маске не доверяешь.
С таким же успехом мог бы подать иск к организаторам выборов, что его подвергают опасности, людей не распределили по часам :wink: и мало выборных участков (надо было для каждых 500 чел выделять отдельный участок) и т.д., а то приходится идти в толпу. :D

1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции).
2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса).
3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса).
4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано.
Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы - НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:31

  lapay написав:
  Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?

На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.
Людина має право на охорону здоров'я і медичну допомогу (стаття 49 Конституції України), яке може бути обмежено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України).
Порушення права здіснюється активною дією або пасивною бездіяльністю.
Адвокат може стверджувати у позовній заяві, наприклад, що Держава перебуває у стані бездіяльності, адже не виробляє свою вакцину і не придбаває вакцину будь-якого походження за імпортом.
Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.
Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:13

  Igneus написав:.....
Дело в том, что адвокат Андрей Хилько не соглашается с Вашей точкой зрения и считает небезопасным участие в голосовании на избирательных участках в условиях эпидемии Covid-19.
В частности, он подал иск в Окружной административный суд города Киева к Министерству охраны здоровья Украины, в котором требует обязать это министерство обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения Covid-19 во время участия в избирательном процессе
25 октября 2020 года: http://oask.gov.ua/node/4643
...

1. Вакцина "Спутник V" не зарегистрирована нигде кроме РФ.
2. Регистрация произведена по результатам клинических испытаний всего на 78 добровольцах, что считается недостаточным для регистрации по медицинским стандартам любых стран.
3. Сейчас проводится третий этап испытаний. Если господин Хилько согласен быть добровольцем, то пожалуйста. Пусть обращается в Минздрав РФ.
Вывод: господин Хилько примитивный демагог, но у него это профессиональное - адвокат.
Но могу представить пару-тройку причин, по которым он это делает. И "борьба за соблюдение законности" к этим причинам не относится.
А вот зачем Вы тащите этот мусор на форум, непонятно.
Набиваете количество постов, а ничего толковее сказать не можете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23

  Ой+ написав:......
  freeze написав:
safonovstanislav написав:В Украине живёте. За пару бумажек, далеко не самого крупного номинала, у вас карта прививок будет заполнена лучше, чем у самого прививочного прививочника.

Думаю, Вы слишком упрощаете.

.....
Офіціоз:
Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією прикордонники викрили чималу кількість подорожуючих з фейковими результатами ПЛР тестів.
..... https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Porubnomu ... Covid-19-/

.....

Справедливости ради, freeze всё же писал не о сегодняшней ситуации, а о принципиальной возможности избежать такого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27

  Igneus написав:
  lapay написав:
  Igneus написав:Незалежно від того, чи є ця вакцина гарною, або вона є поганою, інформація про цю вакцину є, зокрема, ця вакцина є російською:

На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?

На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.
Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.
Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!

Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання - на кого він працює?
До того ж, якщо адвокат хоче від Держави послідовності, чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:00

  shapo написав:
  Lady_N написав:А вы на кого работаете если дипотношения и торговля с Россией не разорваны?

Какое отношение имеет Ваш кгм вопрос к теме ветки ? :!:
Войну нам тоже никто не объявлял :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Політичні дискусії
у нас тут есть юристы прокомментируйте это видео :?:
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