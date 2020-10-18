На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?
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Додано: Нед 25 жов, 2020 11:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На території України вона не сертифікована, як і в рамках ВОЗ. Адвокат хоче щеплення контрабандним препаратом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:08
1) Права на участие в выборах путем голосования или, в дополнение к этому, в качестве кандидата быть избранным, являются основными конституционными правами (статьи 38,70), обеспечение которых возложено на государство, а их ограничение возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 64 Конституции).
2) Формулирование исковых требований является исключительным правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины), а поэтому он мог бы предъявить требование обеспечить его, кроме вакцины, и экипировкой, а также тем и другим. При этом суд может выйти за пределы исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав истца (статья 9 этого Кодекса).
3) Определение ответчика также является правом истца (статья 160 Кодекса административного судопроизводства Украины). Однако, если иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, то суд при согласии истца привлекает надлежащего ответчика, а если истец не согласен, то соответчика (статья 48 Кодекса).
4) До принятия судами окончательного решения, которое вступит в законную силу, критиковать адвоката еще рано.
Лично я пойду на выборы без усиленной экипировки и вакцинации, взяв с собой лишь маску. Иски в этом случае предъявлять к государству не буду, так как они не решают основной проблемы - НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ введения карантина актом Кабинета Министров Украины при отсутствии ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:31
На мою думку, адвокат хоче від Держави послідовності, а саме, якщо Держава вважає, що існує епідемія і вводить карантин, то вона має забезпечити його вакцинами і ліками.
Людина має право на охорону здоров'я і медичну допомогу (стаття 49 Конституції України), яке може бути обмежено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України).
Порушення права здіснюється активною дією або пасивною бездіяльністю.
Адвокат може стверджувати у позовній заяві, наприклад, що Держава перебуває у стані бездіяльності, адже не виробляє свою вакцину і не придбаває вакцину будь-якого походження за імпортом.
Чого саме хоче адвокат ми побачимо лише зі змісту судових рішень.
Однак це право має не лише адвокат - це право має кожна людина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:13
1. Вакцина "Спутник V" не зарегистрирована нигде кроме РФ.
2. Регистрация произведена по результатам клинических испытаний всего на 78 добровольцах, что считается недостаточным для регистрации по медицинским стандартам любых стран.
3. Сейчас проводится третий этап испытаний. Если господин Хилько согласен быть добровольцем, то пожалуйста. Пусть обращается в Минздрав РФ.
Вывод: господин Хилько примитивный демагог, но у него это профессиональное - адвокат.
Но могу представить пару-тройку причин, по которым он это делает. И "борьба за соблюдение законности" к этим причинам не относится.
А вот зачем Вы тащите этот мусор на форум, непонятно.
Набиваете количество постов, а ничего толковее сказать не можете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23
Справедливости ради, freeze всё же писал не о сегодняшней ситуации, а о принципиальной возможности избежать такого.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27
Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання - на кого він працює?
До того ж, якщо адвокат хоче від Держави послідовності, чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права?
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:00
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Політичні дискусії
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