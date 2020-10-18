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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:15

  Lady_N написав:Однак, адвокат заявляє лише про конкретну вакцину російського походження, знаючи, що ми ведемо війну з цією країною. Виникає питання - на кого він працює?
До того ж, якщо адвокат хоче від Держави послідовності, чому він не заявив раніше, що введення карантину порушує його права?

По-перше, всі ці запитання треба звертати лише до пана Хілька! Я можу лише зазначити, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55 Конституції України), яке не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України). При цьому відмова від права на звернення до суду є недійсною (стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства України).

По-друге, що стосується обрання позивачем вакцини "Спутник V", то це право лише позивача, яке суд може задовольнити, наприклад, частково шляхом зміни найменування вакцини або зазначення іншого медичного препарату.
При цьому суд керується лише чинним законодавством, ані припущеннями на кшталт - "на кого працює позивач".
У справі "Моїсеєв проти Росії" Євросуд захистив право людини незважаючи на те, що ця людина займалася шпигунством проти Росії:
https://roseurosud.org/r/st-7/postanovl ... tiv-rossii

По-третє, що стосується питання війни, то Вам змістовно відповів колега Shapo. Від себе доповню, що в Україні не введено режим воєнного стану.

По-четверте, звертаю Вашу увагу, що Ви здійснюєте підкреслення слів аналогічним чином, як і пан ЛАД, а Ваш нік, який було нещодавно зареєстровано, співзвучний з його ніком. Однак правила форуму забороняють одній людині користуватися різними логінами (ніками).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus, обещаю проследить за столь важным делом и огласить со ссылкой на реестр почему суд счёл что этот адвокат категорически неправ, что бы не сказать большего :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:44

  Igneus написав:.....
По-четверте, звертаю Вашу увагу, що Ви здійснюєте підкреслення слів аналогічним чином, як і пан ЛАД, а Ваш нік, який було нещодавно зареєстровано, співзвучний з його ніком. Однак правила форуму забороняють одній людині користуватися різними логінами (ніками).

Могу Вас уверить, что ничего общего с Леди я не имею. :)

И если бы Вы меньше занимались юридическим крючкотворством, а внимательнее относились к смыслу, Вы бы заметили, что наши взгляды существенно отличаются и я никогда не задал бы вопрос: "На кого вы работаете?", по такому поводу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://dou.ua/forums/topic/31784/#1972374

Czech Republic
13.10 = 8,326 new cases and 55 new deaths
14.10 = 9,543 new cases and 66 new deaths
15.10 = 9,720 new cases and 58 new deaths
16.10 = 11,102 new cases and 53 new deaths
17.10 = 8,715 new cases and 69 new deaths
19.10 = 5,058 new cases and 70 new deaths
20.10 = 8,077 new cases and 91 new deaths

У каких-то полсотни умерших 80-тилетних в день, выявили ещё и «китайский вирус» (впридачу, к обычным старческим болячкам, от которых умирают). В общем, ни о чём.

Пишет врач-инфекционист из больницы в Брно.

«Мы совершенно уставшие и вымученные. Но НЕ ИЗ-ЗА COVID, а из-за человеческой глупости. Не в последнюю очередь, что теперь должны носить по 12 часов маски и респираторы, которые раньше носили только в „красной зоне“.

Половине ковидобольных в больнице вообще делать нечего. Дедушки лет по 80, одному 95. Ковид-позитивные, 10 дней не имеют симптомов. И это не только в нашей больнице, ситуация по всей стране. Так что скажите спасибо СМИ и властям, что скоро все больницы будут забиты такими „позитивными“, а вы будете и дальше верить, что медицинская система коллапсирует.

Когда у вас будет аппендицит, никто вас не будет оперировать, потому что больницы будут переделаны под COVID с сотнями вот таких „позитивных“ стариков, которых родственники не хотят видеть дома, потому что боятся заразиться. У нас уже 5 пациентов, которые отбыли полный „карантин“, и семьи не хотят забирать их обратно даже после 14 дней.

Как можно было допустить этой медиа-паники, что теперь ТВ и за границей о Чехии постоянно врет? Мне звонит знакомый из Флориды, и спрашивает или мы все тут еще живы. У них передают, что мы все умираем, скорые не успевают отвозить. Откуда-то даже слепили картинку.

Я вот так же звонила другому знакомому в Милан, спросить жив ли он. А он рассказал, что жив, зато его сосед, 35-летний мужик умер в коридоре больницы, потому что некому было вырезать его аппендицит, так как все хирурги сидели с позитивными тестами дома на карантине.

Вместо обсуждений новостей о коронавирусе лучше начинайте учить сами травматологию и хирургию. Потому что не дай бог завтра ваша семья попадет в автоаварию — и вам не поможет никто. Вы будете умирать в коридоре больницы, а врачи в это время играть дома в playstation...»

В принципе, это всё, что вам надо знать об «ужасном барановирусе» в Чехии.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:05

flyman
...Написал в комментах какой-то левый чел без пруфов на инфо.
К чему сюда тащить такие сочинения?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:12

  flyman написав:Пишет врач-инфекционист из больницы в Брно.


Как пишут в комментах, это пост из анонимного телеграм-канала с 340 подписчиками.

Для неграмотных даже приведены рядки цифр, правда рядок короткий. Если продолжить то получается, что за последний месяц умерло 73 % процента от общего числа умерших в Чехии за целый год, и наблюдается тенденции к дальнейшему повышению.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:39

  stm написав:Igneus, обещаю проследить за столь важным делом и огласить со ссылкой на реестр почему суд счёл что этот адвокат категорически неправ, что бы не сказать большего :)

Я сделал ссылку на это дело в ответ на утверждение одного из форумчан о том, что не существует угрозы для заражения в кабинках для голосования, о чем он здесь всем уже полгода объясняет. Оказывается, что иные граждане, например, господин Хилько, не согласны с этой точкой зрения и отстаивают в суде право на свое здоровье при осуществлении иного своего права на голосование.
В отличие от господина Хилько, лично меня вопрос вакцинации от коронавируса интересует лишь в аспекте того, будет ли она принудительной или добровольной. Если вакцинация будет добровольной, то у меня нет мотивов для ее осуществления.
А что касается дела господина Хилько, то это ответ на Ваш давний вопрос о взаимной ответственности государства и гражданина. Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.
Кстати, с Вашей стороны является странным утверждение о том, что господин Хилько уже проиграл дело, ведь, судя по сайту органов судебной власти, оно было рассмотрено 23 октября лишь в суде первой инстанции, а решение еще не оглашено.
Наконец, должен признать, что несмотря на сообщения многих СМИ о том, что господин Хилько является адвокатом, данных о его регистрации адвокатом в реестре нет. Это еще раз говорит о том, что доверять СМИ, мнения которых, в том числе о коронавирусе, являются оценочными суждениями, а не фактами, полностью нельзя. Однако, даже если господин Хилько не является адвокатом, то это не лишает его права на судебную защиту и самопредставительство при этом своих интересов в суде.
Igneus
 
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