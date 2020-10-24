Додано: Нед 25 жов, 2020 16:39

stm написав: Igneus, обещаю проследить за столь важным делом и огласить со ссылкой на реестр почему суд счёл что этот адвокат категорически неправ, что бы не сказать большего Igneus, обещаю проследить за столь важным делом и огласить со ссылкой на реестр почему суд счёл что этот адвокат категорически неправ, что бы не сказать большего

Я сделал ссылку на это дело в ответ на утверждение одного из форумчан о том, что не существует угрозы для заражения в кабинках для голосования, о чем он здесь всем уже полгода объясняет. Оказывается, что иные граждане, например, господин Хилько, не согласны с этой точкой зрения и отстаивают в суде право на свое здоровье при осуществлении иного своего права на голосование.В отличие от господина Хилько, лично меня вопрос вакцинации от коронавируса интересует лишь в аспекте того, будет ли она принудительной или добровольной. Если вакцинация будет добровольной, то у меня нет мотивов для ее осуществления.А что касается дела господина Хилько, то это ответ на Ваш давний вопрос о. Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.Кстати, с Вашей стороны является странным утверждение о том, что господин Хилько уже проиграл дело, ведь, судя по сайту органов судебной власти, оно было рассмотрено 23 октября лишь в суде первой инстанции, а решение еще не оглашено.Наконец, должен признать, что несмотря на сообщения многих СМИ о том, что господин Хилько является адвокатом, данных о его регистрации адвокатом в реестре нет. Это еще раз говорит о том, что доверять СМИ, мнения которых, в том числе о коронавирусе, являются, а не, полностью нельзя. Однако, даже если господин Хилько не является адвокатом, то это не лишает его права на судебную защиту и самопредставительство при этом своих интересов в суде.