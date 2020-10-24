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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.

Такі питання вирішуються не в судах, а на виборах. Або численими протестами, якщо влада захоче до них прислухатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14

  Lady_N написав:.....
В одном человеке вполне могут уживаться 2 разных - когда терзают сомнения, противоречия от большого ума и широкого кругозора или наоборот, от недостатка ума и кругозора :mrgreen:
....

Раздвоением личности не страдаю. :)
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