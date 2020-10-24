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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:07
Igneus написав:
Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.
Такі питання вирішуються не в судах, а на виборах. Або численими протестами, якщо влада захоче до них прислухатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
Lady_N написав:
.....
В одном человеке вполне могут уживаться 2 разных - когда терзают сомнения, противоречия от большого ума и широкого кругозора или наоборот, от недостатка ума и кругозора
....
Раздвоением личности не страдаю.
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