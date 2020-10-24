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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.

Такі питання вирішуються не в судах, а на виборах. Або численими протестами, якщо влада захоче до них прислухатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14

  Lady_N написав:.....
В одном человеке вполне могут уживаться 2 разных - когда терзают сомнения, противоречия от большого ума и широкого кругозора или наоборот, от недостатка ума и кругозора :mrgreen:
....

Раздвоением личности не страдаю. :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тем временем Укрзализниця возобновила продажу билетов на станции красной зоны, а на некоторые она и не приостанавливала их продажу.
https://www.unian.net/economics/transpo ... 93236.html

А, ну и в Харькове кинотеатры работают, хотя сколько мы там уже в красной зоне? :mrgreen:
https://pasteboard.co/JxiqdMZ.png

Ещё одно наблюдение, хотя может просто раньше не обращал внимание: заметное число людей передвигающихся на частных авто ездит в масках. Зачем они это делают - одному богу известно. Хотя может они и дома сексом с супргом занимают как завещали канадские ученые - тогда норм, всё по схеме.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 25 жов, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:33

Ветка всё больше превращается в собрание фейков и флуда не по теме.
Господа модераторы, вы собираетесь следить за соблюдением собственных правил?
1. Вроде как запрещено цитировать без ссылок - нарушается регулярно.
2. Есть масса форумов, где люди интересуются и обсуждают юридические вопросы. Здесь это, вроде, не по теме. Тем не менее, эти вопросы регулярно поднимаются и порой занимают больше места, чем обсуждение ковида.
Неужели людям, так сильно интересующимся юридическими тонкостями, тяжело создать отдельную ветку и там развлекаться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:44

Ещё раз напоминаю - Украина сегодня, несмотря на всё наше стремление в Европу, по уровню экономики, скорее, страна 3-го мира.
Когда выдвигаются какие-то претензии к сегодняшнему государству и сегодняшней промышленности, не стоит об этом забывать.
А у нас как-то интересно получается - много лет рассказываем, что нам надо быть сельхоздержавой, а потом начинаем требовать промышленной продукции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Неужели людям, так сильно интересующимся юридическими тонкостями, тяжело создать отдельную ветку и там развлекаться?


если больше ничего не умеют...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Я сделал ссылку на это дело в ответ на утверждение одного из форумчан о том, что не существует угрозы для заражения в кабинках для голосования, о чем он здесь всем уже полгода объясняет.


опять извращенец.а ну ка прочти что там написяно.Где там не существует.тебе после заседания судов морду никто на улице не бьёт за извращения кот у тебя уже в крови.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:27

  Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.

То ли дело на улице или в парке, или не дай боже на пляже(это где десять нековидиотов ловили одного любителя здорового образа жизни).
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Нед 25 жов, 2020 18:30
ЛОБ

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