Igneus написав:Государство, с одной стороны, ввело карантин, а, с другой стороны, тесты для большинства граждан платные, и своих вакцин и лекарств от коронавируса не производит. Тогда возникает вопрос, а чем занимались народные депутаты Украины, которые возглавляют, например, фармацевтические фабрики "Дарница" и "Фармак"? Этот же вопрос влияет и на валютное курсообразование, если вакцины и лекарства от коронавируса будут лишь импортировать.
Такі питання вирішуються не в судах, а на виборах. Або численими протестами, якщо влада захоче до них прислухатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ещё одно наблюдение, хотя может просто раньше не обращал внимание: заметное число людей передвигающихся на частных авто ездит в масках. Зачем они это делают - одному богу известно. Хотя может они и дома сексом с супргом занимают как завещали канадские ученые - тогда норм, всё по схеме.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 25 жов, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Ветка всё больше превращается в собрание фейков и флуда не по теме. Господа модераторы, вы собираетесь следить за соблюдением собственных правил? 1. Вроде как запрещено цитировать без ссылок - нарушается регулярно. 2. Есть масса форумов, где люди интересуются и обсуждают юридические вопросы. Здесь это, вроде, не по теме. Тем не менее, эти вопросы регулярно поднимаются и порой занимают больше места, чем обсуждение ковида. Неужели людям, так сильно интересующимся юридическими тонкостями, тяжело создать отдельную ветку и там развлекаться?
Ещё раз напоминаю - Украина сегодня, несмотря на всё наше стремление в Европу, по уровню экономики, скорее, страна 3-го мира. Когда выдвигаются какие-то претензии к сегодняшнему государству и сегодняшней промышленности, не стоит об этом забывать. А у нас как-то интересно получается - много лет рассказываем, что нам надо быть сельхоздержавой, а потом начинаем требовать промышленной продукции.
Igneus написав:Я сделал ссылку на это дело в ответ на утверждение одного из форумчан о том, что не существует угрозы для заражения в кабинках для голосования, о чем он здесь всем уже полгода объясняет.
опять извращенец.а ну ка прочти что там написяно.Где там не существует.тебе после заседания судов морду никто на улице не бьёт за извращения кот у тебя уже в крови.
Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.Набрать дозу заражения за это время сложно, тем более что кабинка сверху открыта и есть циркуляция воздуха.О чём мы тут уже полгода пишем для таких неучей.