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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2023202420252026 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 43 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 272 Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11 vitaliy_berdinskikh написав: Кучинелли написав: Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно. Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.

То ли дело на улице или в парке, или не дай боже на пляже(это где десять нековидиотов ловили одного любителя здорового образа жизни). То ли дело на улице или в парке, или не дай боже на пляже(это где десять нековидиотов ловили одного любителя здорового образа жизни).



Нужно мыслить здраво.Вероятность есть везде и всегда.Она где то больше где то меньше.Также зависит от конкретного человека.В кабинке вы можете дотронуться до зараженной кем то поверхности и случайно внесёте вирус в рот или глаза.Ваш иммунитет может такую дозу побороть, а может и нет.Не нужно в обсуждении такого сценария впадать в крайности.Поэтому я и написал. что можно теоретически, но маловероятно. Нужно мыслить здраво.Вероятность есть везде и всегда.Она где то больше где то меньше.Также зависит от конкретного человека.В кабинке вы можете дотронуться до зараженной кем то поверхности и случайно внесёте вирус в рот или глаза.Ваш иммунитет может такую дозу побороть, а может и нет.Не нужно в обсуждении такого сценария впадать в крайности.Поэтому я и написал. что можно теоретически, но маловероятно. Кучинелли

Повідомлень: 441 З нами з: 30.11.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14 Кучинелли написав: за 13 лет на форуме у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения

Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года.

Или это тоже Ваши условности общения? Вы же с форумом сИли это тоже Ваши условности общения? Igneus Повідомлень: 758 З нами з: 29.08.18 Подякував: 315 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2023202420252026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7255 1665281

ЛОБ Нед 25 жов, 2020 18:30