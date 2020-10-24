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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11
vitaliy_berdinskikh написав: Кучинелли написав:
Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.
То ли дело на улице или в парке, или не дай боже на пляже(это где десять нековидиотов ловили одного любителя здорового образа жизни).
Нужно мыслить здраво.Вероятность есть везде и всегда.Она где то больше где то меньше.Также зависит от конкретного человека.В кабинке вы можете дотронуться до зараженной кем то поверхности и случайно внесёте вирус в рот или глаза.Ваш иммунитет может такую дозу побороть, а может и нет.Не нужно в обсуждении такого сценария впадать в крайности.Поэтому я и написал. что можно теоретически, но маловероятно.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14
Кучинелли написав:за 13 лет на форуме
у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения
Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года
.
Или это тоже Ваши условности общения?
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