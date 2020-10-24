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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2023202420252026

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кучинелли написав:Заразиться в кабинке за время установки галочки можно теоретически но очень маловероятно.

То ли дело на улице или в парке, или не дай боже на пляже(это где десять нековидиотов ловили одного любителя здорового образа жизни).


Нужно мыслить здраво.Вероятность есть везде и всегда.Она где то больше где то меньше.Также зависит от конкретного человека.В кабинке вы можете дотронуться до зараженной кем то поверхности и случайно внесёте вирус в рот или глаза.Ваш иммунитет может такую дозу побороть, а может и нет.Не нужно в обсуждении такого сценария впадать в крайности.Поэтому я и написал. что можно теоретически, но маловероятно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14

  Кучинелли написав:за 13 лет на форуме у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения

Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года.
Или это тоже Ваши условности общения?
Igneus
 
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