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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14
Кучинелли написав:за 13 лет на форуме
у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения
Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года
.
Или это тоже Ваши условности общения?
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:12
Vitl написав:
Не обижайся на мой резкий пост.
Вообще не пойму почему верующие злятся на людей, кот
их лишний раз предупреждают об осторожности.
Это же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.ПС
у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуется.
Вчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодно.
Так что пока я стригу
Лады, удачи нам всем.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:20
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23
Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?
antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...
Спасибо!
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