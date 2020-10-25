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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2023202420252026

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14

  Кучинелли написав:за 13 лет на форуме у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения

Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года.
Или это тоже Ваши условности общения?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:12

  Vitl написав:Не обижайся на мой резкий пост.Вообще не пойму почему верующие злятся на людей, кот их лишний раз предупреждают об осторожности.Это же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.
ПС у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуется.Вчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодно.Так что пока я стригу :wink: Лады, удачи нам всем.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:20

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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23

Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?

antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...

Спасибо!
zРадио
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