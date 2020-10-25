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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2023202420252026

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:12

  Vitl написав:Не обижайся на мой резкий пост.Вообще не пойму почему верующие злятся на людей, кот их лишний раз предупреждают об осторожности.Это же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.
ПС у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуется.Вчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодно.Так что пока я стригу :wink: Лады, удачи нам всем.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:20

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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23

Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?

antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...

Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:10

  zРадио написав:Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?

antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...

Спасибо!

Извините, но такого прогноза дать не могу. Для этого нужно иметь реальные цифры со всей системы в виде графиков или еще чего-то подобного. Причем не просто занятых коек, а с раскладкой по кислороду(те что дают необходимое давление, а не в общем) , по ИВЛ(которые подходят для лечения, а не те, что числятся на балансе), по проценту уже задействованных профильных специалистов(стоматолог, хирург или окулист в этот перечень не входит), по коеффициенту их загруженности(а он уже значительно выше единицы).
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.
И, положа руку на сердце, давайте признаем, что коллапс уже наступил и нарастает.
Когда тесты ПЦР делаются неделю - это коллапс.
Когда не хватает скорых - это коллапс.
Когда загруженность персонала в ковидных отделениях свыше 1 - это коллапс.
Когда скоропомощные явно ковидные лежат в одной реанимации с обычными пациентами, ожидая свой ПЦР, - это коллапс.
antey1969
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