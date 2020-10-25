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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:12
Vitl написав:
Не обижайся на мой резкий пост.
Вообще не пойму почему верующие злятся на людей, кот
их лишний раз предупреждают об осторожности.
Это же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.ПС
у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуется.
Вчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодно.
Так что пока я стригу
Лады, удачи нам всем.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:20
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23
Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?
antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...
Спасибо!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 08:10
zРадио написав:
Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей? antey1969
, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...
Спасибо!
Извините, но такого прогноза дать не могу. Для этого нужно иметь реальные цифры со всей системы в виде графиков или еще чего-то подобного. Причем не просто занятых коек, а с раскладкой по кислороду(те что дают необходимое давление, а не в общем) , по ИВЛ(которые подходят для лечения, а не те, что числятся на балансе), по проценту уже задействованных профильных специалистов(стоматолог, хирург или окулист в этот перечень не входит), по коеффициенту их загруженности(а он уже значительно выше единицы).
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.
И, положа руку на сердце, давайте признаем, что коллапс уже наступил и нарастает.
Когда тесты ПЦР делаются неделю - это коллапс.
Когда не хватает скорых - это коллапс.
Когда загруженность персонала в ковидных отделениях свыше 1 - это коллапс.
Когда скоропомощные явно ковидные лежат в одной реанимации с обычными пациентами, ожидая свой ПЦР, - это коллапс.
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antey1969
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:15
antey1969 написав:
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.
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tumos
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:19
tumos написав: antey1969 написав:
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.
Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Starikan
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:28
Starikan написав: tumos написав:
Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся.
Не сбегут - границы на замке. Голод не тетка. Оплата труда, например, из ковидного фонда.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:33
tumos написав: antey1969 написав:
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.
В Белоруссии решил бы, у нас - нет.
Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.
Сначала пошлют подальше, если будут упорствовать, то просто сметут нафиг.
ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.
Только платить, иначе никак. А платить власти не хотят.
Как я уже говорил, исходя из динамики, в сентябре собирались начать(было бы как раз вовремя) развертывание мобильного госпиталя в Киеве. Посчитали расходы на это дело, прослезились от жадности(распил на дорогах в приоритете) и тут же забили на эту тему нафиг
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antey1969
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:46
antey1969 написав:
Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.
Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.
antey1969 написав:
ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.
У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53
tumos написав:
antey1969 написав:
ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.
У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?
Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы.
А там уже и лето на дворе
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