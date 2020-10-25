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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2023202420252026 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 43 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 272 Додано: Нед 25 жов, 2020 23:12 Vitl написав: Не обижайся на мой резкий пост . Вообще не пойму почему верующие злятся на людей, кот их лишний раз предупреждают об осторожности . Это же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.

ПС у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуется . Вчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодно . Так что пока я стригу Лады, удачи нам всем. Не обижайся на мой резкий постВообще не пойму почему верующие злятся на людей,их лишний раз предупреждают об осторожностиЭто же правильно и полезно, даже спасибо не грех сказать.у меня результаты поскромнее чем у полосатика, но я ими и не хвастаюсь, торгую себе пока торгуетсяВчера перешёл из битка в альты, я об этом вчера и написал, ну можешь посмотреть на курсы, оказалось очень выгодноТак что пока я стригуЛады, удачи нам всем. Igneus Повідомлень: 759 З нами з: 29.08.18 Подякував: 315 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:20 https://www.9tv.co.il/item/20612 shapo Повідомлень: 4220 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 730 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23 Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?



antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...



Спасибо! zРадио

Повідомлень: 7954 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1450 раз. Подякували: 3271 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 08:10 zРадио написав: Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?



antey1969, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...



Спасибо! Друзья, какие прогнозы - повлияет ли завершение избирательной гонки на противоэпидемиологическую стратегию властей?, ваша оценка наступления момента, когда придется выбирать меньшее из зол - локдаун экономики, или коллапс медицинской системы? Тренд роста заболеваемости экспоненциальный - 7-дневное скользящее среднее уже 6700/cутки, при том, что еще неделю назад было 5300/сутки, а месяц назад - 3200/сутки. А значит, без изменения стратеги на начало ноября - это 8000/сутки, на середину - 10900/сутки, на конец - 14800/сутки...Спасибо!

Извините, но такого прогноза дать не могу. Для этого нужно иметь реальные цифры со всей системы в виде графиков или еще чего-то подобного. Причем не просто занятых коек, а с раскладкой по кислороду(те что дают необходимое давление, а не в общем) , по ИВЛ(которые подходят для лечения, а не те, что числятся на балансе), по проценту уже задействованных профильных специалистов(стоматолог, хирург или окулист в этот перечень не входит), по коеффициенту их загруженности(а он уже значительно выше единицы).

Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.

И, положа руку на сердце, давайте признаем, что коллапс уже наступил и нарастает.

Когда тесты ПЦР делаются неделю - это коллапс.

Когда не хватает скорых - это коллапс.

Когда загруженность персонала в ковидных отделениях свыше 1 - это коллапс.

Когда скоропомощные явно ковидные лежат в одной реанимации с обычными пациентами, ожидая свой ПЦР, - это коллапс. Извините, но такого прогноза дать не могу. Для этого нужно иметь реальные цифры со всей системы в виде графиков или еще чего-то подобного. Причем не просто занятых коек, а с раскладкой по кислороду(те что дают необходимое давление, а не в общем) , по ИВЛ(которые подходят для лечения, а не те, что числятся на балансе), по проценту уже задействованных профильных специалистов(стоматолог, хирург или окулист в этот перечень не входит), по коеффициенту их загруженности(а он уже значительно выше единицы).Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.И, положа руку на сердце, давайте признаем, что коллапс уже наступил и нарастает.Когда тесты ПЦР делаются неделю - это коллапс.Когда не хватает скорых - это коллапс.Когда загруженность персонала в ковидных отделениях свыше 1 - это коллапс.Когда скоропомощные явно ковидные лежат в одной реанимации с обычными пациентами, ожидая свой ПЦР, - это коллапс. antey1969 1

Повідомлень: 10064 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:15 antey1969 написав:

Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз. Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз. tumos Повідомлень: 1232 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:19 tumos написав: antey1969 написав: Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси. Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси. Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз. Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.

Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся. Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17676 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:28 Starikan написав: tumos написав: Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся. Сбегут в Россию и т.п., как это было в начале 90х, когда города лишились половины водителей общественного транспорта. Или просто попрячутся.

Не сбегут - границы на замке. Голод не тетка. Оплата труда, например, из ковидного фонда. Не сбегут - границы на замке. Голод не тетка. Оплата труда, например, из ковидного фонда. tumos Повідомлень: 1232 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:33 tumos написав: antey1969 написав:

Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз. Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.

В Белоруссии решил бы, у нас - нет.

Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.

Сначала пошлют подальше, если будут упорствовать, то просто сметут нафиг.

ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

Только платить, иначе никак. А платить власти не хотят.

Как я уже говорил, исходя из динамики, в сентябре собирались начать(было бы как раз вовремя) развертывание мобильного госпиталя в Киеве. Посчитали расходы на это дело, прослезились от жадности(распил на дорогах в приоритете) и тут же забили на эту тему нафиг В Белоруссии решил бы, у нас - нет.Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.Сначала пошлют подальше, если будут упорствовать, то просто сметут нафиг.ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.Только платить, иначе никак. А платить власти не хотят.Как я уже говорил, исходя из динамики, в сентябре собирались начать(было бы как раз вовремя) развертывание мобильного госпиталя в Киеве. Посчитали расходы на это дело, прослезились от жадности(распил на дорогах в приоритете) и тут же забили на эту тему нафиг antey1969 1

Повідомлень: 10064 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:46 antey1969 написав:



Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.

Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.

Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.



antey1969 написав: ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ? Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ? tumos Повідомлень: 1232 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53 tumos написав:

antey1969 написав: ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ? У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?

Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы.

А там уже и лето на дворе Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы.А там уже и лето на дворе antey1969 1

Повідомлень: 10064 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2023202420252026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Буровик Нед 25 жов, 2020 23:20