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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2024202520262027

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

12-ти минутный тест, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:57

  tumos написав:
  antey1969 написав:

Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.

Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.

  antey1969 написав:ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?


так а які питання клоуни питались у людей?
бо я так і не побачив по факту ні бланків із питаннями, нічого!
хоч на вибори ходив
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