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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16
12-ти минутный тест
, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:57
tumos написав: antey1969 написав:
Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.
Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.
antey1969 написав:
ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.
У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?
так а які питання клоуни питались у людей?
бо я так і не побачив по факту ні бланків із питаннями, нічого!
хоч на вибори ходив
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