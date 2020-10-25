antey1969 написав: Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.
Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.
Так и не понял шо там у Вас по Эпицентру, АТБэхам с Варусами прочими и денежками на карту на харч,коммуналку,новые штаны и новый хоть Ксиоми 9-10 тем 73%, которых снова закроют в бетонных клетках еа зиму и весну? Сами в конверте свои чатлы по квартирам заносить кэшэм будете?
antey1969 написав:Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.
Боюсь, что это для власти - еще более недостижимая задача, нежели организация соблюдения карантина с учетом вашего замечания в части работы транспорта для логистики медиков и прочих критических служб. Они с марта не построили ни одного ковидного госпиталя - что заставит их сейчас этим заниматься? Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
vitaliy_berdinskikh написав:12-ти минутный тест, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.
Перед срочными операциями - то, что надо! Даже за эти деньги
Ургентные проводят без всяких тестов, ибо вопрос здоровья или жизни и смерти. То есть, тест идет мимо. Плановые могут более дешевые тесты заказать. К тому же здесь нужно учитывать, что наше государство удавится, но по 160 долл за тест в жизни не заплатит, разве что будут обилечены завсегдатаи Феофании, да и то сомневаюсь, ибо это больше защита медперсонала, на который верхам абсолютно пох.
antey1969 написав:Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.
Боюсь, что это для власти - еще более недостижимая задача, нежели организация соблюдения карантина с учетом вашего замечания в части работы транспорта для логистики медиков и прочих критических служб. Они с марта не построили ни одного ковидного госпиталя - что заставит их сейчас этим заниматься? Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
Мы все равно к этому скорее всего придем. Но уже, как всегда, постфактум
барабашов написав:Так и не понял шо там у Вас по Эпицентру, АТБэхам с Варусами прочими и денежками на карту на харч,коммуналку,новые штаны и новый хоть Ксиоми 9-10 тем 73%, которых снова закроют в бетонных клетках еа зиму и весну? Сами в конверте свои чатлы по квартирам заносить кэшэм будете?
Я тоже не понял. Но желающим новые штаны и сяоми 9-10 скорую не высылать на дом.