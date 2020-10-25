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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2025202620272028>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
43
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

12-ти минутный тест, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:57

  tumos написав:
  antey1969 написав:

Зе даже примитивный опрос не смог организовать, какие уж тут изъятия.

Целью опроса предвыборный был пиар. Результаты нарисуют.

  antey1969 написав:ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?


так а які питання клоуни питались у людей?
бо я так і не побачив по факту ні бланків із питаннями, нічого!
хоч на вибори ходив
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:41

  greenozon написав:
так а які питання клоуни питались у людей?
бо я так і не побачив по факту ні бланків із питаннями, нічого!
хоч на вибори ходив

А что это вам актуально, интересно ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:00

  tumos написав:
  antey1969 написав:
Могу только высказать уверенность, что локдаун подобный весеннему просто недопустим. Слабая власть все равно не сможет заставить население выполнять весь комплекс противоэпидемических мер. Зато медперсонал, как и весной, начнет увольняться по причине того, что не может добраться до клиник ничем кроме такси.

Режим чрезвычайного положения решает этот вопрос ? Изъятие у маршрутчиков части транспорта, призыв водителей на развоз.

Так и не понял шо там у Вас по Эпицентру, АТБэхам с Варусами прочими и денежками на карту на харч,коммуналку,новые штаны и новый хоть Ксиоми 9-10 тем 73%, которых снова закроют в бетонных клетках еа зиму и весну?
Сами в конверте свои чатлы по квартирам заносить кэшэм будете?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:12

  vitaliy_berdinskikh написав:12-ти минутный тест, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.


Перед срочными операциями - то, что надо! Даже за эти деньги
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:18

  antey1969 написав:Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.


Боюсь, что это для власти - еще более недостижимая задача, нежели организация соблюдения карантина с учетом вашего замечания в части работы транспорта для логистики медиков и прочих критических служб. Они с марта не построили ни одного ковидного госпиталя - что заставит их сейчас этим заниматься? Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:21

  zРадио написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:12-ти минутный тест, правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.


Перед срочными операциями - то, что надо! Даже за эти деньги

Ургентные проводят без всяких тестов, ибо вопрос здоровья или жизни и смерти.
То есть, тест идет мимо.
Плановые могут более дешевые тесты заказать.
К тому же здесь нужно учитывать, что наше государство удавится, но по 160 долл за тест в жизни не заплатит, разве что будут обилечены завсегдатаи Феофании, да и то сомневаюсь, ибо это больше защита медперсонала, на который верхам абсолютно пох.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Что уже нужно делать, так это начинать разворачивать мобильные госпитали. При наших черепашьих темпах строительства в них аккурат проведут кислород и устранят фейлы к моменту полной загрузки профильного коечного фонда.


Боюсь, что это для власти - еще более недостижимая задача, нежели организация соблюдения карантина с учетом вашего замечания в части работы транспорта для логистики медиков и прочих критических служб. Они с марта не построили ни одного ковидного госпиталя - что заставит их сейчас этим заниматься? Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)

Мы все равно к этому скорее всего придем. Но уже, как всегда, постфактум
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:26

Появился недавно в Синево за 800 грн 15-минутный тест
https://glavcom.ua/news/v-ukrajini-zyav ... 13315.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:27

  барабашов написав:Так и не понял шо там у Вас по Эпицентру, АТБэхам с Варусами прочими и денежками на карту на харч,коммуналку,новые штаны и новый хоть Ксиоми 9-10 тем 73%, которых снова закроют в бетонных клетках еа зиму и весну?
Сами в конверте свои чатлы по квартирам заносить кэшэм будете?

Я тоже не понял. Но желающим новые штаны и сяоми 9-10 скорую не высылать на дом.
tumos
 
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