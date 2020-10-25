antey1969 написав:ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.
У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?
Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы. А там уже и лето на дворе
Практически во всём согласен с antey1969. Единственное возражение по поводу причин невозможности локдауна. Даже если допустить реальность организации развозки медработников, это не решает проблему. Это не единственная категория работников, которым государство должно будет организовать доставку на работу. Ещё и полиция, коммунальщики (как минимум, аварийные службы), пожарные. Это то, что сходу пришло в голову. Посадка по пропускам у нас не решит проблему - толпы на остановках сметут все ограничения. И никакая полиция не остановит. Мы же гордимся своим умением "делать революции" и менять власть. Кроме того, это не единственные и не самые большие необходимые затраты. В случае локдауна будет необходимо обязательно выплачивать хотя бы часть зарплаты всем людям, чья работа будет остановлена. Причём, как по причине запрета работы, так и по причине невозможности добраться на работу (по второй причине тоже будет масса вопросов). Да и предпринимателям придется хотя бы частично компенсировать потери доходов. Если этого не сделать, то точно сметут любую власть. Жить-то людям на что-то надо. Затраты на это по нашим меркам будут космические. Общие затраты на правильную организацию локдауна будут исчисляться в млрд. долларов. Деньги на это взять неоткуда. Это проблема даже для богатых стран. Пример (точнее, объяснение причин отказа) с разворачиванием мобильного госпиталя в Киеве неудачен - распиливать деньги на госпитале не сложнее, чем на дорогах. Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна. И всё это верно при любой власти.
zРадио написав:Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 26 жов, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.
Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ...
ЛАД написав:Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна. И всё это верно при любой власти.
А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ?
Наоборот - локдаун не возможен без введения режима ЧП. Ни с юридической точки зрения права государства ограничивать права граждан, ни с точки зрения обеспечения населения отправленного государством сидеть по домам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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ЛАД написав:Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна. И всё это верно при любой власти.
А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ?
Совершенно верно.Это означало бы только то, что свои пэльки заткнули бы все возмущающиеся нарушением их конституционных прав, и делали бы всё как предписано. А вообще и без ЧП и без локдауна можно было бы устроить пару раз хорошую порку нарушителям всех уровней с показом на страну и мир.остальные обделались бы.Просто у нас развели полный хаос, отсутствие дисциплины на всех уровнях.нам бы Сталина на пару месяцев Предвкушаю, как счас обосрутся некоторые от этих слов.Да, да, а ведь уже понятно абсолютно и очевидно, что по иному мы не сможем вернуть порядок.Просто никак.Мне, например, как гражданину практически ничего не нарушающему. это устраивает.