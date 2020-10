Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2026202720282029> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 272 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 43 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 272 Додано: Пон 26 жов, 2020 12:44 antey1969 написав: tumos написав:

antey1969 написав: ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

ЕС, ОПЗЖ, Юля, Свобода, Нацкорпус просто мечтают о таком шансе и уже бьют копытами на низком старте.

У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ? У всех перечисленных есть желание принять страну в коллапсе и нести потом ответственность ?

Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы.

А там уже и лето на дворе Дык пол-года провещают, что виноваты пАпередники. Проведут новые выборы-шмыборы.А там уже и лето на дворе

Практически во всём согласен с antey1969.

Единственное возражение по поводу причин невозможности локдауна.

Даже если допустить реальность организации развозки медработников, это не решает проблему. Это не единственная категория работников, которым государство должно будет организовать доставку на работу. Ещё и полиция, коммунальщики (как минимум, аварийные службы), пожарные. Это то, что сходу пришло в голову.

Посадка по пропускам у нас не решит проблему - толпы на остановках сметут все ограничения. И никакая полиция не остановит. Мы же гордимся своим умением "делать революции" и менять власть.

Кроме того, это не единственные и не самые большие необходимые затраты.

В случае локдауна будет необходимо обязательно выплачивать хотя бы часть зарплаты всем людям, чья работа будет остановлена. Причём, как по причине запрета работы, так и по причине невозможности добраться на работу (по второй причине тоже будет масса вопросов). Да и предпринимателям придется хотя бы частично компенсировать потери доходов. Если этого не сделать, то точно сметут любую власть. Жить-то людям на что-то надо.

Затраты на это по нашим меркам будут космические. Общие затраты на правильную организацию локдауна будут исчисляться в млрд. долларов. Деньги на это взять неоткуда. Это проблема даже для богатых стран.

Пример (точнее, объяснение причин отказа) с разворачиванием мобильного госпиталя в Киеве неудачен - распиливать деньги на госпитале не сложнее, чем на дорогах.

Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.

Практически во всём согласен с antey1969.

Единственное возражение по поводу причин невозможности локдауна.

Даже если допустить реальность организации развозки медработников, это не решает проблему. Это не единственная категория работников, которым государство должно будет организовать доставку на работу. Ещё и полиция, коммунальщики (как минимум, аварийные службы), пожарные. Это то, что сходу пришло в голову.

Посадка по пропускам у нас не решит проблему - толпы на остановках сметут все ограничения. И никакая полиция не остановит. Мы же гордимся своим умением "делать революции" и менять власть.

Кроме того, это не единственные и не самые большие необходимые затраты.

В случае локдауна будет необходимо обязательно выплачивать хотя бы часть зарплаты всем людям, чья работа будет остановлена. Причём, как по причине запрета работы, так и по причине невозможности добраться на работу (по второй причине тоже будет масса вопросов). Да и предпринимателям придется хотя бы частично компенсировать потери доходов. Если этого не сделать, то точно сметут любую власть. Жить-то людям на что-то надо.

Затраты на это по нашим меркам будут космические. Общие затраты на правильную организацию локдауна будут исчисляться в млрд. долларов. Деньги на это взять неоткуда. Это проблема даже для богатых стран.

Пример (точнее, объяснение причин отказа) с разворачиванием мобильного госпиталя в Киеве неудачен - распиливать деньги на госпитале не сложнее, чем на дорогах.

Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.

И всё это верно при любой власти.

И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид. И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид. Востаннє редагувалось tumos в Пон 26 жов, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів. tumos Повідомлень: 1236 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 12:48 vitaliy_berdinskikh написав: 12-ти минутный тест , правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен. , правда цена почти четыре с половиной тыщи гривен.

По этой же ссылке:

Считается, что скорейшее и всестороннее тестирование жизненно важно для усилий по сдерживанию второй волны вируса, пока мир ждет эффективной вакцины.



По этой же ссылке:

Считается, что скорейшее и всестороннее тестирование жизненно важно для усилий по сдерживанию второй волны вируса, пока мир ждет эффективной вакцины.

Но данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что только 15,1% людей в настоящее время получают результаты в течение 24 часов через официальную систему, действующую в Великобритании.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4257 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 13:10 Igneus написав: Кучинелли написав: за 13 лет на форуме у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения у меня просто уже привычка отбрасывать в сторону условности общения

Вы же с форумом с 30 ноября 2017 года.

Или это тоже Ваши условности общения? Вы же с форумом сИли это тоже Ваши условности общения?



Ну приписал единичку для сурьёзности, мелочь.тут на гораздо большие подтасовки многие идут.Хотя...



Ну приписал единичку для сурьёзности, мелочь.тут на гораздо большие подтасовки многие идут.Хотя...

ПС вы предсказуемо составляете психологический портрет своего противника по доступной информации.Смотрите мои посты во всех темах.Но, увы, не там.

Повідомлень: 444 З нами з: 30.11.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 13:13 tumos написав: zРадио написав: Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо) Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)

И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид. И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.



Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ...

Повідомлень: 444 З нами з: 30.11.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 13:14 ЛАД написав: Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.

И всё это верно при любой власти. Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.И всё это верно при любой власти.

А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ? А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ? tumos Повідомлень: 1236 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 13:19 tumos написав: ЛАД написав: Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.

И всё это верно при любой власти. Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.И всё это верно при любой власти.

А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ? А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ?

Наоборот - локдаун не возможен без введения режима ЧП. Ни с юридической точки зрения права государства ограничивать права граждан, ни с точки зрения обеспечения населения отправленного государством сидеть по домам. Наоборот - локдаун не возможен без введения режима ЧП. Ни с юридической точки зрения права государства ограничивать права граждан, ни с точки зрения обеспечения населения отправленного государством сидеть по домам.

Mind the gap.

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1772 З нами з: 06.08.19 Подякував: 428 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 13:23 tumos написав: ЛАД написав: Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.

И всё это верно при любой власти. Короче, спасение жизней методом локдауна обойдется неоправданно дорого. Недаром сейчас даже ВОЗ выступает против локдауна.И всё это верно при любой власти.

А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ? А почему Вы считаете, что введение режима чрезвычайного положения означает локдаун ?

Совершенно верно.Это означало бы только то, что свои пэльки заткнули бы все возмущающиеся нарушением их конституционных прав, и делали бы всё как предписано.

Совершенно верно.Это означало бы только то, что свои пэльки заткнули бы все возмущающиеся нарушением их конституционных прав, и делали бы всё как предписано.

А вообще и без ЧП и без локдауна можно было бы устроить пару раз хорошую порку нарушителям всех уровней с показом на страну и мир.остальные обделались бы.Просто у нас развели полный хаос, отсутствие дисциплины на всех уровнях.нам бы Сталина на пару месяцев Предвкушаю, как счас обосрутся некоторые от этих слов.Да, да, а ведь уже понятно абсолютно и очевидно, что по иному мы не сможем вернуть порядок.Просто никак.Мне, например, как гражданину практически ничего не нарушающему. это устраивает.

Повідомлень: 444 З нами з: 30.11.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 15:13 Кучинелли написав: А вообще и без ЧП и без локдауна можно было бы устроить пару раз хорошую порку нарушителям всех уровней с показом на страну и мир.остальные обделались бы.Просто у нас развели полный хаос, отсутствие дисциплины на всех уровнях.нам бы Сталина на пару месяцев А вообще и без ЧП и без локдауна можно было бы устроить пару раз хорошую порку нарушителям всех уровней с показом на страну и мир.остальные обделались бы.Просто у нас развели полный хаос, отсутствие дисциплины на всех уровнях.нам бы Сталина на пару месяцев



Сталина не нужно, нужна всего-лишь всеобщая команда "фас" всем силовым структурам, через неделю всеобщего штрафования за отсутсвие маски, или ее неправильное ношение, приведут 95% "вильнолюдей" в чувство, что приведет к снижению заражения, и это как чуть ли не единственный путь избежать полного локдауна.



И всем кричащим что их закрывают, прежде всего заставлять ПОЛНОСТЬЮ выполнять карантинные предписания.



Идиоты не понимают причинно следственных связей, между не ношением, маски и стремительным увеличением количества заболевших, и введением ограничений.



Сталина не нужно, нужна всего-лишь всеобщая команда "фас" всем силовым структурам, через неделю всеобщего штрафования за отсутсвие маски, или ее неправильное ношение, приведут 95% "вильнолюдей" в чувство, что приведет к снижению заражения, и это как чуть ли не единственный путь избежать полного локдауна.

И всем кричащим что их закрывают, прежде всего заставлять ПОЛНОСТЬЮ выполнять карантинные предписания.

Идиоты не понимают причинно следственных связей, между не ношением, маски и стремительным увеличением количества заболевших, и введением ограничений.

Тут принцип простой - не хочешь чтобы закрыли "Носи маску ПРАВИЛЬНО!".

Кучинелли написав: ....

нам бы Сталина на пару месяцев Предвкушаю, как счас обосрутся некоторые от этих слов.Да, да, а ведь уже понятно абсолютно и очевидно, что по иному мы не сможем вернуть порядок.Просто никак.Мне, например, как гражданину практически ничего не нарушающему. это устраивает.

Маленькая проблемка.

Вы, может, и ничего не нарушаете, но у Ваших *доброжелателей" может быть и другое мнение.

