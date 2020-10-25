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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2026202720282029

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 0 5 0
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
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2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
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3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
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0
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09

Кучинелли
Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?
И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:39

  Кучинелли написав:
  tumos написав:
  zРадио написав:Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)

И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.

Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ...


Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.

Предлагаю модераторам провести новый опрос.

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?
1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.
2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.
4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:01

user412
я б додав ще один пункт

5. це хайп, тому найближчі 2-3-5 років вакцини не буде
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:07

  greenozon написав:user412
я б додав ще один пункт

5. це хайп, тому найближчі 2-3-5 років вакцини не буде

Уточните, что хайп - вакцина или ковид?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  user412 написав:Предлагаю модераторам провести новый опрос.

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Раніше кінця весни, в Україні, не з'явиться. Спочатку буде обов'язкове щеплення лікарів, потім, добровільне, поліцейських, вчителів, і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В окупантів ситуація стрімко погіршується.
Підозрюю, у нас не краще і посилення карантинних обмежень питання декількох днів.
Кількість хворих знайомих збільшується і вже є індивіди-covid-дисиденти, які принципово не звертаються в лікарню і продовжують відвідувати роботу з симптомами респіраторного захворювання. ((
«На территории области сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Региональные власти должных мер не принимают. Систему здравоохранения настиг полный коллапс. Мест в больницах нет, медперсонала не хватает», — указано в письме. Его подписали коллективы областной, второй городской больниц, больницы скорой помощи, поликлиники №2, а также более 100 жителей области.

В обращении говорится, что скорая помощь перегружена. По данным диспетчеров, в сутки от 500 до 700 выездов к коронавирусным больным. Тогда как по официальной статистике заболевает около 75 человек.

Медики называют провальным решение о непродлении контракта с главврачом облбольницы Сергеем Мысливцевым в начале пандемии. «Деятельность больницы завалена. Власти не прислушались к просьбе уйти на двухнедельный карантин. В итоге — массовое заражение персонала и пациентов», — пишут обратившиеся. По их мнению, региону нужна помощь военных медиков в строительстве инфекционного госпиталя.
stryzhko
 
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