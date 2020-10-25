Кучинелли
Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?
И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09
Кучинелли
Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?
И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:39
Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.
Предлагаю модераторам провести новый опрос.
Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?
1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.
2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.
4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:01
user412
я б додав ще один пункт
5. це хайп, тому найближчі 2-3-5 років вакцини не буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:07
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Раніше кінця весни, в Україні, не з'явиться. Спочатку буде обов'язкове щеплення лікарів, потім, добровільне, поліцейських, вчителів, і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В окупантів ситуація стрімко погіршується.
Підозрюю, у нас не краще і посилення карантинних обмежень питання декількох днів.
Кількість хворих знайомих збільшується і вже є індивіди-covid-дисиденти, які принципово не звертаються в лікарню і продовжують відвідувати роботу з симптомами респіраторного захворювання. ((
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