Додано: Пон 26 жов, 2020 16:39

Кучинелли написав: tumos написав: zРадио написав: Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо) Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)

И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид. И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.

Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ... Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ...

Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.Предлагаю модераторам провести новый опрос.Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.