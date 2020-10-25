Кучинелли Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ? И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
zРадио написав:Уровень страха - и их, и общества - весной был куда выше, чем сегодня (что, конечно же, мега-тупо, но маємо шо маємо)
И это удивляет. Снаряды рвутся все ближе и ближе. У соседа сотрудник по работе умер. Чуть старше 30 лет. В одной знакомой семье заболели дочь и мать. Мать госпитализирована с воспалением легких. В другой семье (врачебной) несколько членов подхватили ковид.
Тоже солидарен с вами.И призываю всех читающих нашу тему быть максимально осторожными, чтобы в оставшиеся месяцы(надеюсь) до вакцинации не попасть ...
Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.
Предлагаю модераторам провести новый опрос.
Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? 1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться. 2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик. 4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
В окупантів ситуація стрімко погіршується. Підозрюю, у нас не краще і посилення карантинних обмежень питання декількох днів. Кількість хворих знайомих збільшується і вже є індивіди-covid-дисиденти, які принципово не звертаються в лікарню і продовжують відвідувати роботу з симптомами респіраторного захворювання. ((
«На территории области сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Региональные власти должных мер не принимают. Систему здравоохранения настиг полный коллапс. Мест в больницах нет, медперсонала не хватает», — указано в письме. Его подписали коллективы областной, второй городской больниц, больницы скорой помощи, поликлиники №2, а также более 100 жителей области.
В обращении говорится, что скорая помощь перегружена. По данным диспетчеров, в сутки от 500 до 700 выездов к коронавирусным больным. Тогда как по официальной статистике заболевает около 75 человек.
Медики называют провальным решение о непродлении контракта с главврачом облбольницы Сергеем Мысливцевым в начале пандемии. «Деятельность больницы завалена. Власти не прислушались к просьбе уйти на двухнедельный карантин. В итоге — массовое заражение персонала и пациентов», — пишут обратившиеся. По их мнению, региону нужна помощь военных медиков в строительстве инфекционного госпиталя.
greenozon написав:user412 я б додав ще один пункт 5. це хайп, тому найближчі 2-3-5 років вакцини не буде
Уточните, что хайп - вакцина или ковид?
Причинно-наслідковий звязок Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу ) , а потім розігнали хайп про необхідність вакцини... Ми це вже проходили на пташиних(свинячих) грипах і терафлю....
барабашов написав:Кучинелли Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ? И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
Жизнь дороже.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 26 жов, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
user412 написав: Предлагаю модераторам провести новый опрос.
Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? 1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться. 2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик. 4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
Не пойду прививаться, ибо нафиг нужно. Вся семья уже переболела. Были и температурки, и потери обоняния, и кашлота с воспалением практически сухой слизистой носоглотки... Уже и повтор был на бис за пол-года. Предполагаю, что иммунитет после ковид-прививки продлится не дольше нескольких месяцев. Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости.