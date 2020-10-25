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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:37
antey1969 написав:
.....
Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости.
Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.
Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:39
Кучинелли написав: барабашов написав:Кучинелли
Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?
И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
Жизнь дороже.
Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:43
ЛАД написав: antey1969 написав:
.....
Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости.
Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.
Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него.
Поначалу будет острая нехватка прививок.
Чтобы быстрее остановить эпидемию, разумно будет целевое прививание населения.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:05
ЛАД написав:
Кучинелли написав: барабашов написав:Кучинелли
Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?
И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?
Жизнь дороже.
Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям.
Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотом
Или это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против.
Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:12
Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу )
Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.
а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...
От гриппа, кстати, вакцина есть.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:17
ЛАД написав:
Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.
Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.
Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:18
Кучинелли написав: ЛАД написав:
Кучинелли написав:
.....
Жизнь дороже.
Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям.
Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотом
Или это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против.
Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план.
У Вас чересчур черно-белое восприятие.
Жизнь дорога всем.
Но переживать за неё при ковиде приходится в основном пожилым, а платят за аренду обычно люди помоложе.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21
ЛАД написав:
Жизнь дорога всем.
Распространённая ошибка.
Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:24
user412 написав:
Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.
Предлагаю модераторам провести новый опрос.
Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?
1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.
2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.
4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:35
freeze написав: ЛАД написав:
Жизнь дорога всем.
Распространённая ошибка.
Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям.
Ну, я имел ввиду именно "свою".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 26 жов, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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