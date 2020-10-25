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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2028202920302031> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 4 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 1 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 25% 1 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 2 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 0 0 Всього голосів : 4 Додано: Пон 26 жов, 2020 19:37 antey1969 написав: .....

Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости. .....Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости.

Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.

Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него. Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него. ЛАД 2 Повідомлень: 17458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:39 Кучинелли написав: барабашов написав: Кучинелли

Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?

И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать? Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?



Жизнь дороже. Жизнь дороже.

Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям. Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям. ЛАД 2 Повідомлень: 17458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:43 ЛАД написав: antey1969 написав: .....

Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости. .....Считаю правильным делать прививки только после теста на иммуноглобулины, если есть антитела, в прививке нет необходимости.

Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.

Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него. Проблема в том, что тест на иммуноглобулины платный и не самый дешёвый - 600 грн на каждый.Если вакцина будет бесплатная, то большинство предпочтет обойтись без него.

Поначалу будет острая нехватка прививок.

Чтобы быстрее остановить эпидемию, разумно будет целевое прививание населения. Поначалу будет острая нехватка прививок.Чтобы быстрее остановить эпидемию, разумно будет целевое прививание населения. antey1969 1

Повідомлень: 10070 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1217 раз. Подякували: 2829 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:05 ЛАД написав: Кучинелли написав: барабашов написав: Кучинелли

Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?

И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать? Сталин Сталиным - а что за решение Ваше будет при ЧП по Эпицентру и АТБ?И что вы думаете по оплате аренды коммерческих и жилых(съёмных) площадей людьми которым временно правительство запретит кушать?



Жизнь дороже. Жизнь дороже.

Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям. Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям.



Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотом Или это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против. Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план. Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотомИли это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против.Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план. Кучинелли

Повідомлень: 446 З нами з: 30.11.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:12 Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу )

Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.





а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...

От гриппа, кстати, вакцина есть. Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.От гриппа, кстати, вакцина есть. ЛАД 2 Повідомлень: 17458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:17 ЛАД написав: Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются. Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.



Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.

Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы. Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18866 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4523 раз. Подякували: 7247 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:18 Кучинелли написав: ЛАД написав: Кучинелли написав: .....



Жизнь дороже. .....Жизнь дороже.

Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям. Проблема в том, что платить за аренду и опасаться за свою жизнь чаще приходится разным людям.



Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотом Или это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против. Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план. Этот и несколько предыдущих постов наталкивают на мысль, что Вы стали ковидиотомИли это в Вас так и осталось глубокое занудство, к которому я привык и не имею ничего против.Жизнь дорога всем.И об аренде будут думать до тех пор, пока не заразятся.А как только , то все аренды уйдут на второй план.

У Вас чересчур черно-белое восприятие.

Жизнь дорога всем.

Но переживать за неё при ковиде приходится в основном пожилым, а платят за аренду обычно люди помоложе. У Вас чересчур черно-белое восприятие.Жизнь дорога всем.Но переживать за неё при ковиде приходится в основном пожилым, а платят за аренду обычно люди помоложе. ЛАД 2 Повідомлень: 17458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21 ЛАД написав: Жизнь дорога всем. Жизнь дорога всем.



Распространённая ошибка.

Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям. Распространённая ошибка.Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18866 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4523 раз. Подякували: 7247 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:24 user412 написав:

Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.



Предлагаю модераторам провести новый опрос.



Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.

2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.

3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.

4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.Предлагаю модераторам провести новый опрос.Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.

Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого vetka Повідомлень: 6591 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:35 freeze написав: ЛАД написав: Жизнь дорога всем. Жизнь дорога всем.



Распространённая ошибка.

Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям. Распространённая ошибка.Своя жизнь дорога. А с чужой жизнью не всё так просто, тут некоторые готовы и поаплодировать чужим смертям.

Ну, я имел ввиду именно "свою". Ну, я имел ввиду именно "свою". Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 жов, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17458 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2028202920302031> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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