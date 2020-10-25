|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:35
freeze написав: ЛАД написав:
Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.
Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.
Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы.
Вы знаете за последнее время из умерших никто не умер от ковида, но меня это не ввергает в дикую панику, как вас от ковидосмерти. Memento more.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:38
vetka написав: user412 написав:
Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.
Предлагаю модераторам провести новый опрос.
Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?
1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.
2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.
4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого
Странный третий пункт - вакцина скороспелая, значит она небезопасная.
Из одного совсем не значит другое.
Скороспелая вакцина может по итогу оказаться самой удачной из всех, а с другой стороны вакцина, которую жевали и испытывали пару лет, может быть снята с испытаний по итогу. И примеры такие есть.
Востаннє редагувалось freeze
в Пон 26 жов, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18866
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 7247 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:40
freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:40
vetka написав:
Вы знаете за последнее время из умерших никто не умер от ковида, но меня это не ввергает в дикую панику, как вас от ковидосмерти. Memento more
Меня давно ничего не вводит в панику, абсолютно, только наличие огромной человеческой глупости угнетает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18866
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 7247 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:41
vetka написав:freeze
ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?
Не понял, это Вы к чему ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18866
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4523 раз.
- Подякували: 7247 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:45
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Уточните, что хайп - вакцина или ковид?
Причинно-наслідковий звязок
Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу ) ,
Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.
budivelnik написав:
а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...
Ми це вже проходили на пташиних(свинячих) грипах і терафлю....
От гриппа, кстати, вакцина есть.
1 Проста порядність
Або цитуючи - вказуйте джерело
Або не цитуйтеТруси-хрестик.
2 Є три чинника
Сама хвороба
Істерія навколо хвороби
І похідна від цих двох - дії населення і економіки
3 Сама хвороба не страшніша від автоаварій , хоча це й не робить її безпечною
4 Істерія навколо хвороби-робить її страшнішою від наслідків автоаварій(паніка ніколи не приводила до хорошого результату, а тому панікерів розстрілювали... У нас же кожен другий пробує не те що погасити - а й підсилити панічні настрої
5 Точно так само як вакцина від грипу-вакцина від ковіду буде потрібною штукою... але не замінить імунітет.
Тому
а - скільки хворіє на грип? 10-30-50-70% населення
б - скільки при цьому вакцинується? - 1-3-5-7-10% населення
Ви погоджуєтесь що порядок цифр вказує на те що не вакцина , а природна імунна система є захистом
А раз так
Нафіга та вся істерія?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 26 жов, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23441
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 2408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:50
freeze написав: vetka написав:freeze
ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?
Не понял, это Вы к чему ?
Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения)))
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:53
budivelnik
+100000
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7258
|1665998
|
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
|