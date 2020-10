Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29%
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 14%
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43%
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 14%

freeze написав:
ЛАД написав: Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.

Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.

Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы.



Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.

Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы. Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы.

Вы знаете за последнее время из умерших никто не умер от ковида, но меня это не ввергает в дикую панику, как вас от ковидосмерти. Memento more.

vetka

user412 написав:

Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.



Предлагаю модераторам провести новый опрос.



Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.

2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.

3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.

4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.Предлагаю модераторам провести новый опрос.Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.

Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого



Странный третий пункт - вакцина скороспелая, значит она небезопасная.



Из одного совсем не значит другое.

Странный третий пункт - вакцина скороспелая, значит она небезопасная.

Из одного совсем не значит другое.

Скороспелая вакцина может по итогу оказаться самой удачной из всех, а с другой стороны вакцина, которую жевали и испытывали пару лет, может быть снята с испытаний по итогу. И примеры такие есть.

freeze



Меня давно ничего не вводит в панику, абсолютно, только наличие огромной человеческой глупости угнетает.

freeze



Не понял, это Вы к чему ?

freeze

Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу ) , Причинно-наслідковий звязокСпочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу ) ,

Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются. budivelnik написав: а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...

Ми це вже проходили на пташиних(свинячих) грипах і терафлю.... а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...Ми це вже проходили на пташиних(свинячих) грипах і терафлю.... От гриппа, кстати, вакцина есть. Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.От гриппа, кстати, вакцина есть. 1 Проста порядність

Або цитуючи - вказуйте джерело

Або не цитуйте

Труси-хрестик.

2 Є три чинника

Сама хвороба

Істерія навколо хвороби

І похідна від цих двох - дії населення і економіки

3 Сама хвороба не страшніша від автоаварій , хоча це й не робить її безпечною

4 Істерія навколо хвороби-робить її страшнішою від наслідків автоаварій(паніка ніколи не приводила до хорошого результату, а тому панікерів розстрілювали... У нас же кожен другий пробує не те що погасити - а й підсилити панічні настрої

5 Точно так само як вакцина від грипу-вакцина від ковіду буде потрібною штукою... але не замінить імунітет.

Тому

а - скільки хворіє на грип? 10-30-50-70% населення

б - скільки при цьому вакцинується? - 1-3-5-7-10% населення

Ви погоджуєтесь що порядок цифр вказує на те що не вакцина , а природна імунна система є захистом

А раз так

1 Проста порядність
Або цитуючи - вказуйте джерело
Або не цитуйте

2 Є три чинника
Сама хвороба
Істерія навколо хвороби
І похідна від цих двох - дії населення і економіки

3 Сама хвороба не страшніша від автоаварій , хоча це й не робить її безпечною

4 Істерія навколо хвороби-робить її страшнішою від наслідків автоаварій(паніка ніколи не приводила до хорошого результату, а тому панікерів розстрілювали... У нас же кожен другий пробує не те що погасити - а й підсилити панічні настрої

5 Точно так само як вакцина від грипу-вакцина від ковіду буде потрібною штукою... але не замінить імунітет.

Тому
а - скільки хворіє на грип? 10-30-50-70% населення
б - скільки при цьому вакцинується? - 1-3-5-7-10% населення

Ви погоджуєтесь що порядок цифр вказує на те що не вакцина , а природна імунна система є захистом

А раз так
Нафіга та вся істерія?

budivelnik

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23441 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2410 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 20:50 freeze написав: vetka написав: freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора? ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?



Не понял, это Вы к чему ? Не понял, это Вы к чему ?

Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения)))

vetka

+100000

vetka



Не понял, это Вы к чему ? Не понял, это Вы к чему ?

Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения))) Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения)))



А здесь не с чем соглашаться, когда сравнивается тёплое с мягким. Это просто разные понятия.

Скорость создания вакцины никак не связано с её некачественностью или качественностью. Идея или выстреливает или не выстреливает. Можно вакцину испытвать долго и ничего получить на выходе.

Первая вакцина от оспы была сделана случайно, быстро, на коленке и тд, и спасла миллионы жизней.

